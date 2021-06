Vasas Óbuda Budapesta – Volei Alba Blaj, în „16”-imile de finală ale Cupei CEV

Federația Română de Volei a stabilit, prin tragere la sorți, meciurile din cadrul turului Diviziei A1 la volei feminin, ediția 2021/2022. Nu a fost stabilită încă data la care va începe campionatul, aceasta urmând a fi decisă la jumătatea lunii iulie. Prima etapă a campionatului se va disputa la începutul sau la mijlocul lunii octombrie (2 sau 9 octombrie), în funcție de hotărârea Federației Române de Volei. CSM Volei Alba Blaj va debuta pe teren propriu, unde va primi vizita echipei CSM Lugoj. Sezonul regulat al Diviziei A1 va cuprinde obișnuitele meciuri tur-retur, iar pentru faza a II-a a campionatului se va reveni la sistemul meciurilor eliminatorii. În noua ediție a Diviziei A1, campionatul feminin va avea 12 echipe. În urma retragerii echipelor din Galați și Târgu Mureș, au acceptat invitația de a se înscrie în prima divizie echipele Dacia Mioveni și Universitatea Cluj.

Î n turul campionatului sunt următoarele următoarele meciuri: Et. 1: CSM Volei Alba Blaj – CSM Lugoj; Et. 2: CSM Volei Alba Blaj – ACS Volei Cristina Pîrv Turda; Et. 3: CS Medgidia – CSM Volei Alba Blaj; Et. 4: CSM Volei Alba Blaj – CS Dacia Mioveni 2012; Et. 5: CS „U” NTT Data Cluj – CSM Volei Alba Blaj; Et. 6: CSM Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 2005; Et. 7: CS Dinamo București – CSM Volei Alba Blaj; Et. 8: CSM Volei Alba Blaj – CS Rapid București; Et. 9: CS Știința Bacău – CSM Volei Alba Blaj; Et. 10: CSM Volei Alba Blaj – SCM Craiova; Et. 11: CSM Târgoviște – CSM Volei Alba Blaj.

În Cupa României, CSM Volei Alba Blaj, deținătoarea trofeului, este calificată direct în faza a doua a competiției (a sferturilor de finală), unde va întâlni, în sistem tur-retur, învingătoarea dintre CS Dacia Mioveni 2012 și CS „U” NTT Data Cluj.