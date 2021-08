UPDATE| ACCIDENT RUTIER pe DN1, la intrarea în Alba Iulia dinspre Teiuș: Un camion s-a defectat pe drum. Traficul a fost reluat

Medicul legist Daniel Dragotă rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Alba i-a respins contestația

Medicul Daniel Dragotă, angajat la Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean Alba, rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Alba a respins, ieri, contestația acestuia la măsura similară luată joi, 26 august, de către Judecătoria Alba Iulia.

”Respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Dragotă Daniel, în prezent aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Alba, împotriva Încheierii penale nr. 46/2021 din data de 26.08.2021, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia. Obligă inculpatul contestator la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă”, se precizează în minuta Tribunalului Alba.

Bărbatul a fost reținut miercuri, după ce, în urma unui apel prin 112, poliţiştii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Fântânele din Alba Iulia, unde a fost semnalată producerea unui incident rutier.

”Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a acroşat un autoturism staţionat, în urma accidentului rezultând pagube materiale. Anterior acestui eveniment, în jurul orei 12,00 bărbatul ar fi fost implicat într-o altă tamponare, iar după producerea acesteia şi-ar fi continuat drumul.

Bărbatul a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest şi prelevării mostrelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că avea permisul de conducere suspendat”, a transmis IPJ Alba. Medicul nu este la prima infracţiune rutieră. În data de 17 iunie 2021 a fost depistat în trafic după ce a depăşit viteza legală.

Atunci a refuzat să se supună testului pentru alcool şi prelevării de probe biologice şi a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţişti. Parchetul a dispus cercetarea acestuia în stare de libertate sub control judiciar. De asemenea, în octombrie 2018 a fost condamnat la 1 an şi 3 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani tot pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Dorin ȚIMONEA