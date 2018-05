UPDATE: ACCIDENT rutier la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. O persoană rănită după o coliziune între trei autovehicule din cauza unei depășiri

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, în jurul orei 6:00, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, pe DN 1.

Traficul este îngreunat miercuri dimineața la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș în urma unui eveniment rutier în care au fost implicate 3 autovehicule. În urma accidentului o persoană a fost rănită.

Se efectuează cercetări.

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, în jurul orei 7:20 traficul a fost reluat pe ambele sensuri, însă este foarte aglomerat.

UPDATE 1: La ora 5,50, pe DN 1 km. 374, in afara municipiului Alba Iulia, un tânăr de 28 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism in direcția Alba Iulia – Sebeș, s-a angajat in depășirea unei cisterne, într-o zona in care aceasta manevra este interzisa, iar la revenirea pe banda sa de mers a intrat in coliziune laterala cu cisterna după care autoturismul a fost proiectat într-un camion ce circula din sens opus. În urma accidentului, șoferul autoturismului a fost rănit grav.

Revenim cu amănunte.