Un tânăr de 20 de ani din Alba s-a ales cu închisoare cu suspendare pentru 10 lei: Cum s-a desfășurat tentativa de tâlharie

După ce a încercat să tâlhărească un bărbat pe stradă, un tânăr din Aiud, în vârstă de 20 de ani a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, sub supravegere, pe un termen de 2 ani.

Fapta a avut loc în noaptea de 16/17 februarie 2020. M. R. a consumat băuturi alcoolice, la un prieten de-al său din cartierul Bufa din Aiud. Dimineaţa, în jurul orei 07.50, în timp ce se deplasa spre domiciliul lui, l-a observat pe un bărbat care venea pe aceeaşi stradă, singur, din direcţie opusă.

Când aceasta a ajuns în faţa lui, la aproximativ 5 metri, profitând de faptul că nu se mai afla în zonă nicio persoană, i-a spus, pe un ton ameninţător, să-i dea 10 lei ca să îl lase în pace.

”Inculpatul a continuat să se apropie ameninţător de persoana vătămată, înjurând-o şi repetând încontinuu să îi dea 10 lei dacă vrea să fie lăsată în pace şi să îi fie bine. Speriată, întrucât nu avea la ea bani şi inculpatul continua să îi spună dea banii dacă vrea să îi fie bine, persoana vătămată şi-a deschis borseta să scoată telefonul mobil pentru a solicita sprijin, iar în acel moment inculpatul a prins-o de mână. Persoana vătămată l-a împins pentru a se apăra, inculpatul a căzut şi a încercat să o lovească cu pumnii şi picioarele, lovind-o în zona piciorului şi spunându-i încontinuu să îi dea 10 lei”, se menţionează în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud.

Agresorul s-a ridicat, iar victima a reuşit să sune la 112 şi a anunţat ce s-a întâmplat, timp în care a fost ameninţată cu acte de violenţă, spunându-i te prind eu, te bat eu şi a fugit de la faţa locului. Bărbatul agresat a început să fugă după el, în timp ce vorbea cu operatorul 112. La un moment dat a sosit o patrulă de poliţie care l-a prins pe inculpat şi l-a dus la sediul Poliţiei Municipiului Aiud penrtu audieri. În final, M. R. a fost condmanat la pedeapsa de 8 luni de închisoare cu suspendare, sub supravegere, pe un termen de 2 ani. În această perioadă, acesta trebuie să efectueze şi un număr de 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

”Instanţa reţine că fapta săvârşită de inculpat prezintă un pericol social relativ redus, ca urmare a modalităţii concrete de comitere a acesteia şi a cuantumului sumei de bani solicitate. De asemenea, instanţa are în vedere vârsta inculpatului, posibilităţile de reintegrare în societate şi de conştientizare a caracterului grav al faptei comise. Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate.

Faţă de întreaga activitate infracţională derulată, inculpatul trebuia să ştie că, pe lângă drepturi, are şi o serie de obligaţii, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în faţa societăţii. Doar o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să creeze aptitudinea subiectivă a inculpatului de a se corija şi elibera de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea săvârşirii de infracţiuni”, astfel a motivat Judecătoria Aiud decizia de condamnare, care a rămas definitivă.