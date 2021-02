UEFA, verdict FINAL: NU a fost vorba de rasism, în cazul arbitrului Sebastian Colțescu, „Nu reprezintă sportul românesc”

Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ionuț Stroe, a reacţionat în exclusivitate pentru DC NEWS după ce UEFA a dat verdictul final în scandalul de rasism în care a fost implicat arbitrul român Sebastian Colţescu.

„Condamnăm cu fermitate orice fel de exprimare sau declaraţie care poate fi considerată rasistă sau discriminatorie. Îmi cer scuze în numele sportului românesc pentru acest incident nefericit. A fost un incident particular, acest lucru nu reprezintă sportul românesc.

Ancheta UEFA ne va spune ce s-a întâmplat cu adevărat, iar apoi se vor lua măsuri. Nu cred că ajungem la un scandal diplomatic, toţi condamnăm acest fel de incident. Această exprimare nefericită va fi sancţionată.

Mi-aş dori ca exprimarea să fi fost inofensivă sau neutră, dar nu trebuie să tolerăm asemenea comportamente. Vom avea discuţii apropos de modul în care putem repara această situaţie. Este un caz particular, nu poate fi generalizat, nu reprezintă sportul românesc”, a declarat Ionuţ Stroe în decembrie 2020, la câteva ore după ce Sebastian Colţescu s-a referit la Pierre Webo, antrenorul secund al celor de la Istanbul Başakşehir, ca „ăla negru”.

UEFA, verdict final. Nu a fost rasism

UEFA a decis, însă, că exprimarea lui Sebastian Colţescu nu a fost una rasistă şi că arbitrul poate fi acuzat cel mult de conduită necorespunzătoare.

L-am contactat, astfel, pe ministrul Ionuţ Stroe pentru un punct de vedere.

„Eu am spus de fiecare dată că îmi doresc ca gestul, exprimarea dânsului, să fie neutră sau inofensivă. Mi-am cerut scuze în numele sportului românesc pentru a evita orice situaţie în care am fi fost puşi în dificultate noi, ca ţară, ca români, pentru că se discuta peste tot. Nu am acuzat niciodată, şi nici nu mi-am permis. Chiar am spus atunci că aşteptăm să vedem ce spune ancheta UEFA. Ştiu că s-a speculat, dar nu am răspuns pentru că nu am vrut să amplific subiectul.

E bine că s-a decis asta. Din păcate, cam târziu, pentru că în tot timpul ăsta s-a discutat mult pe subiectul ăsta. E foarte bine că s-a decis că nu a fost vorba de rasism. Cred că a contat şi sprijinul unui lingvist român. Negru în română înseamnă altceva decât negro în engleză, care ar fi fost o expresie rasistă”, a declarat Ionuţ Stroe în exclusivitate pentru DC NEWS.