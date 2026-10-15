Test SATI CookiePro

Despre ziarul ”Unirea”

Ziarul Unirea a fost şi a ramas un ziar de luptă pentru unitatea şi prosperitatea românilor, militând pentru Marea Unire din 1918, unitatea şi prosperitatea neamului. Este un ziar independent, echidistant politic, în slujba cetăţeanului, în care apar cele mai importante stiri din Alba, fiind ziarul cu cel mai mare tiraj din Transilvania.

Adresa redacției și editor:

Ziarul ”Unirea” este editat de SC Unirea Pres SRL, cu sediul în Alba Iulia, strada Decebal nr. 27, județul Alba, cod poștal 510093, societate comercială română înregistrată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 1991000336017, cod fiscal (CUI) RO 1756666.

Telefoane redacție: 0258/811419; telefon/fax 0258/811420

email redacție: [email protected]

Publicitate online și în ediția tipărită

Telefon/fax 0258/812464, Telefon mobil: 0729/399891

email: [email protected]

Persoane de contact: Andreea Iulia Ștefan, Dorin Roșu, Otilia Hațegan

Echipa redacțională

Ediția tipărită:

• director: Zelu Popa

• redactor șef: Anca Dinică

• secretariat de redacție: Dumitru Henegar, Maria Cristina Casian

• investigații: Dorin Țimonea

• educație-cultură: Robert Ghergu

• sport: Dan Henegar

• corespondenți: Ioan Mihălțan (zona Blaj), Constantin Predescu (Cugir), Ovidiu Culda (zona Apuseni), Dorel Lazăr (Aiud).

• tehnoredactare: Gabi Coșobea, Claudiu Avrămuț.

email: [email protected] Telefon 0258/811419

Ediția online:

• Mădălina Opriș

• Alexandru Bontea

• Iulian Ursaleș

email: [email protected] sau [email protected]

Ediția online ziarulunirea.ro și cotidianul Unirea (tipărit) au un conținut diferit și echipe de jurnaliști diferite, astfel încât să acopere toate domeniile de interes pentru cititori iar informația să ajungă atât în orașe dar și în toate colțurile județului.