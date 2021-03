TARIF DUBLU pentru închirierea bicicletelor din Alba Iulia și renunțarea la gratuitate pentru copiii sub 16 ani: Ce spune consilierul local Ionela Gavrilă

Consilierul local, Ionela Gavrilă, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local Alba Iulia, prin care tarifele de închiriere al bicicletelor va fi majorat și se va renunța la gratuitatea tinerilor sub 16 ani.

„Este o propunere de proiect prin care asociația care pune la dispozișie bicicletele respective pentru închiriere, propune majorarea tarifelor. Acum, trebuie să spunem că aceste tarife nu au fost majorate de o perioadă destul de lungă de timp și împreună cu o echipă de tineri care s-au documentat și au realizat comparații între nivelul tarifelor propuse pentru a fi modificare mâine, dar și cele care sunt practicate în alte orașe din apropierea noastră, Cluj Sibiu, Deva.

Până la urmă, majorările nu sunt mari. Atrage, într-adevăr, atenția majorarea tarifului pe oră, care crește de la 4 lei la 8 lei, unde, discutând cu colegii și cu domnul primar, o să ne ducem cu o propunere să nu fie creșterea atât de drastică, acum, vom vedea și colegii consilieri cum vor privi propunerea noastră, dar celelalte majorări nu sunt exagerate, adică tariful pe zi va crește de la 15 lei la 30 de lei, în condițiile în care în celelalte orașe este de la 35 de lei în sus, depinde de tipul de bicicletă sau firmele care vin și le oferă spre închiriere.

Deci, la celelalte nu sunt atât de dramatice creșterile, ca și comparație. Pe de altă parte și creșterea acelui tarif orar, cumva este compensată asociația încercând să promoveze utilizarea unei aplicații.

Prin aplicația respectivă, costul orar fiind mult mai mic decât dacă plata s-ar face direct. Cumva apreciem și efortul făcut de asociația respectivă de a promova această variantă electronică, de anu mai folosi banii direct pentru efectuarea plății.

Tot legat de acest proiect, am văzut că rămâne acea propunere de a asigura două ore gratuite pensionarilor, în schimb, însă, solicitarea pe care am primit-o din partea tinerilor, doreau să renunțe la gratuitea tinerilor sub 16 ani, care aveau gratuitate pe tot parcursul săptămânii, indiferent de perioadă. Aici, ne-am gândit să introducem o solicitare, cel puțin la nivelul la care e acordată facilitatea pensionarilor să fie acordată și tinerilor.

Până la urmă, cred că e important să promovăm mișcarea, mai ales pentru tineri și în situația în care în ultima perioadă au fost foarte mult blocați în fața calculatoarelor, laptopurilor și să încercăm cumva să promovăm mișcarea în aer liber„, a transmis Ionela Gavrilă, Consilier Local la Alba Iulia.