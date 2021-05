Talentata baschetbalistă Diana Ignat, vicecampioană națională la Under 20 cu CSM Târgoviște

Diana Ignat, talentata baschetbalistă de 19 ani din Alba Iulia, a devenit recent vicecampioană națională la Under 20, cu CSM Târgoviște, jucătoarea din Cetatea Marii Uniri evoluând în acest sezon și pentru echipa de seniori a clubului de lângă Turnul Chindiei, cu care a încheiat pe poziția a 5-a în Liga Națională de Baschet Feminin.

“După desființarea echipei de la Târgu Mures am vrut să continuu activitatea de performanță și am reusit să mă transfer la «U» Cluj dar tratativele au căzut într-un moment destul de greu având în vedere și pandemia. La scurt timp am ales clubul CSM Târgoviște unde am întâlnit o echipă puternică. Acum tot ce-mi doresc mai departe este să promovez Bacalaureatul pentru a încheia și această etapă a vietii. Sunt foarte multumită de realizările mele din ultima perioadă și îmi doresc să particip din nou la Națională pentru a reuși rezultate cât mai valoroase”, a spus jucătoarea albaiuliană.

Din păcate, din cauza pandemiei, toate competițiile la nivel de juniori de pe “Bătrânul Continent” au fost anulate în acest an din cauza pademiei, puține speranțe fiind în cazul întrecerilor de baschet 3×3, dar nici aici nu este nimic sigur.

În întrecerea feminină, CSȘ Alexandria a obtinut laurii Under 20, fiind urmată pe podium de CSȘ CSM Târgoviște și CSU Brasov, în vreme ce în competiția similară masculină, CSU Știința Bucuresti si-a adjudecat titlul de campioană națională, pe următoarele poziții din clasament situându-se Agronomia București și Universitatea Viitorul Cluj-Napoca. Ultimele jocuri ale campionatului feminin s-au disputat în Sala “CSȘ Ioan Valerian” din Târgoviște, cu trei formații la start întrucât ACS Champions nu a putut participa. Laurii naționali au fost adjudecați de CSȘ Alexandria, gruparea pregătită de antrenorul principal Mădalin Piperea înregistrând o singură înfrângere în actualul sezon, tocmai în meciul contra grupării la care activează Diana Ignat. În acest turneu CSȘ CSM Târgoviște a învins pe CSU Brașov (76-62) și pe CSȘ Alexandria (67-65) și a acumulat 7 puncte, cu care a devenit vicecampioană națională la această categorie de vârstă.

Vara trecută, în plină pandemie, Diana Ignat, s-a bucurat de o nouă convocare la loturile naționale, asemenea provocări devenind deja obișnuință pentru sportiva din Alba Iulia. Jucătoarea a fost solicitată pentru acțiunile reprezentativei feminine 3×3 a României, lot coordonat de Monica Șania-Nicolaescu, în vederea participării la FIBA 3×3 Under 18 World Cup 2020 din Ungaria (Debrecen, Hajdú-Bihar). Albaiulianca a evoluat în sezonul 2019/2020 tot pe prima scenă, la BC Sirius Mureșul Târgu Mureș, iar în urmă cu doi ani a îmbrăcat iarăși echipamentul “tricolor” la 3×3 Europe Cup Under 17, în Georgia, la Tbilisi (locul 11 din 24 de echipe naționale prezente).

Considerată una dintre marile speranțe autohtone ale sportului de sub panoum Diana a deslușit tainele baschetului la LPS Alba Iulia (antrenor Valentin Urian) și este familiarizată, încă de la vârste fragede, cu prezențele în echipa națională a României, la diverse categorii de vârstă (Under 15, Under 16, Under 17, Under 18), chiar dacă era mai mereu mai mică la nivelul vârstei, participând la compețirii de nivel european, După ce CSU Alba Iulia, echipa din orașul natal, a aruncat prosopul, abandonând activitatea, Diana a rămas în Liga Națională, trecând la CS Municipal Tg. Mureș și continuând să evolueze pe prima scenă a baschetului autothon. Cu echipa națională Under 16, Diana Kleemann Ignat a fost prezentă la turneul Campionatului European, Divizia B, din Muntenegru, de la Podgorica, România clasându-se pe locul șase din 24 de echipe. Diana Ignat, sora mai mică a portarului Vlad Ignat, provine dintr-o familie de sportivi și este o baschetbalistă de mare perspectivă.