STP a decis să reintroducă gratuitățile la transportul în comun din Alba Iulia: Când va intra în vigoare

În urma discuțiilor avut cu reprezentanții AIDA TL dar, mai ales, cu dl. Gheorghe Rădulescu – Director Direcția de Monitorizare Teritorială din cadrul Consiliului Concurenței, STP a decis reintroducerea gratuităților pentru cei în măsură să le primească, pe raza municipiului Alba Iulia.

Ca urmare a unor adrese înaintate de primăria din Alba Iulia către Consiliul Concurenței, reprezentantul acestui organism a demarat o cercetare în teren. Concluziile dovedesc, încă o dată, valabilitatea contractului pe care STP îl are cu AIDA TL și faptul că măsura amânării plăților de către primărie este una nelegitimă, cu singurul efect de a crea probleme în activitatea operatorului de transport.

Neplata datoriilor asociată intenției de a introduce un alt operator, poate crea un ajutor de stat ilegal/incompatibil pentru oricine ar profita de dificultățile STP. După vizita la primărie și întâlnirea cu dl. Iancu Popa, președintele AIDA-TL, reprezentantul Consiliului Concurenței a informat STP cu privire la faptul că săptămâna viitoare va reveni la Alba Iulia, pentru a vedea cum evoluează situația. Acest fapt, împreună cu decizia ANRSC și semnarea contractului de către primarul Gabriel Pleșa ne dau speranța că acest episod, nedorit de nimeni, nu se va mai repeta.

„Nu avem niciun motiv să prezentăm altfel lucrurile, decât așa cum sunt. Nu am luat decizii arbitrare, doar pentru că am vrea să dăm o lecție sau să certăm pe cineva. Fără plata datoriilor, STP trebuia să încaseze direct de pe trasee banii pe bilete pentru a putea păstra activitatea. Transportul nu este doar al celor cu beneficii și gratuități. Este și al celor care merg la lucru, al privaților care depind de oamenii care circulă, al tuturor. Am decis că e mai bine să-l păstrăm fără a periclita nevoile de deplasare ale albaiulienilor, ci doar prin suspendarea gratuităților. Revenim NU pentru că șefii din Primăria Alba Iulia au dat dovadă că și-au schimbat strategia de a plăti doar ce și când vor ci, pentru că, alte instituții, tot mai multe, ne spun să avem încredere că primăria trebuie să facă ceea ce este legal și normal.

Am auzit de tot felul de atitudini dictatoriale, pe care nu le pot pune în cârca domnului Pleșa, dar pe care angajații dânsului, ca viceprimarul Popescu, le folosesc. A fost, se pare, un moment în care viceprimarul Popescu a afirmat că el decide când și cum se plătește. Dacă e așa și el decide, îi transmit că noi avem intenția de a renunța la penalitățile aplicabile datoriilor, cu singura condiție ca plățile să se facă până la data de 15 martie 2021. Vorbim de 2,3 milioane de lei, care au termenul de plată depășit, dintr-o datorie totală de 3,5 milioane de lei. Blocajele instituite de domnul Popescu nu sunt normale. În acea instituție există și oameni responsabili, care merită să știe ce documente zac pe masă la discreția cuiva. Domnul Popescu să se abțină dacă e prea legat emoțional și personal de acest subiect și de cei care au dorința să vadă STP pe butuci. Albaiulienii nu mai pot fi folosiți în această tentativă de preluarea de către Livio Dario a unui serviciu public, prestat legitim.” Stelian Nicola, director general STP Alba.

Păstrăm și întărim dorința de a participa activ la evaluarea, în cât mai scurt timp, traseelor de transport, pentru optimizarea și reducerea costurilor. Dar credem cu tărie, că în această perioadă dificilă, războiul unei autorități ca Primăria Alba Iulia cu un operator privat este injust și nu face decît să-l slăbească nedrept pe cel din urmă. Angajații STP au nevoie de salarii, siguranța transportului depinde de piesele și consumabilele pe care le utilizăm, iar propaganda nu ține loc de motorină. Modul în care se cheltuie banii orașului pentru transport se poate ajusta, iar dacă cineva nu mai dorește să acorde gratuități, poate cere acest lucru. Totul se poate aborda constructiv și cu respectarea obligațiilor contractuale, fără presiuni și abuzuri.