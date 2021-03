Sticla Arieșul Turda – Industria Galda de Jos 3-1 (1-1) | Amfitrionii, penalty imaginar pentru a se desprinde împotriva ultimei clasate

Industria Galda de Jos, “lanterna roșie” a Seriei a 9-a din Liga a 3-a, a pierdut 1-3 (1-1), cu Sticla Arieșul Turda, în deplasare, însă gazdele s-au desprins pe tabelă în minutul 57, după un penalty extrem de ușor acordat, a doua lovitură de pedeapsă primită în acest meci de gruparea din Cluj.

Portarul Cătălin Suciu a fost în prim planul disputei ce a avut loc pe o suprafață de joc noroioasă, afectată de ninsoarea abundentă din noaptea trecută. A reușit să apere un penalty, a doua rundă consecutivă, însa la faza următoare a fost învins de Fl. Dan, pentru ca în final (88) să își treacă în cont și un… autogol (după o reluare a lui Lemnaru)

Turdenii au ratat un penalty în minutul 20, când portarul Cătălin Suciu a respins șutul trimis în dreapta de Fl. Cordoș (faultat Fl. Dan de Borșai). Un nou penalty apărat de goalkkeperul oaspeților, fa fel ca runda anterioară, la Galtiu, însă iarăși ghinion (când Frăsineanu – Unirea Dej a reluat în plasă), întrucât la cornerul următor Fl. Dan finalizează cu capul, la centrarea lui Chiș. Bălaș (42) a înscris un gol extraordinar, duă o cursă de senzație plecată din jumătatea proprie, din preajma centrului terenului, mijlocașul Industriei a driblat trei adversari la margiena careului advers și a finalizat cu un șut în diagonală. În minutul 56, un al doilea penalty acordat turdenilor, o decizie extrem de controversată și contestată, un presupus fault Borșai la Salcău, iar Fl. Dan îi învinge pe Căt. Suciu din punctul cu var, cu un șut sub bară. În minutul 88, portarul Cătălin Suciu gafează incerdibil și își intrroduce balonul în plasă, după o reluare cu capul a lui Lemnaru, fază la care mingea a lovit bara.

*Fogoroși: „E foarte mult să fim taxați cu trei penalty-uri în două etape”

„N-aș vrea să comentez arbitrajul, dar e foarte mult să fie acordate trei penalty-uri împotriva noastră în două etape. Ne consolează faptul că nu am jucat rău la Turda, am luptat, însă am suferit o nouă înfrângere, după un meci asemănător cu cel contra liderului: gol din corner, penalty, greșeală de portar. Dacă am reuși să eliminăm greșelile individuale, am spera și la rezultate pozitive, cu toate limitele noastre„, a spus Fogoroși.

Sticla: Onciu – Chiș, Ionescu, F. Cordoș, Manu (46, V. Marcu) – Paleoca, Cimpoieșu, Al. Savu (46, Lemnaru), Ciurcui (63, Busuioc), Fl. Dan (75, Svichi), Salcău (75, Cobârzean); rezerve R. Pop, Hetea, Busuioc, Pîrv, Vescan. Antrenor Artur Podar.

Industria: Căt. Suciu – Petruse, Goța, Potopea, Borșai – R. Anghel (80, C. Năcreală), Al. Stan (80, Davidaș), Goguța (65, E. Hălălae), Coltor – Bălaș (65, Val. Drăgan, la debut), Brânză; rezerve Ov. Barna, B. Popa, R. Morar, P. Man, G. Manciulea. Antrenor Ștefan Fogoroși.

În tur a fost 3-1 pentru turdeni (găldenii erau loviți în plin de coronavirus), echipa lui Artur Podar reușind săptămâna trecută o prețioasă remiză albă la Reghin. Ultima clasată, ajunsă la 5 eșecuri consecutive (4 la rând interne), are destule probleme de efectiv, chiar dacă l-a înregimentat recent pe atacantul Val. Drăgan (CSU Alba Iulia) și poate conta și pe Brânză: Pisoiu (deces în familie), Tripșa (dureri la spate) sau Bălșan (absent de la pregătire).

Arbitri R. Lădar (Zalău), M. Matica (Oradea), Fl. Seiche (Sânmihaiu Almaşului) Observator S. Neichi (Satu Mare), Cl. Ștefan (Orăștie)