Spitalul Orășenesc Cugir va fi DOTAT cu echipament medical nou. Licitația în valoare de peste 800.000 de lei, lansată în SEAP

Spitalul Orășenesc Cugir a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de echipamente medicale. Valoarea totală estimată a investiției este de 816.252,10 lei, fără TVA.

Spitalul Orășenesc Cugir este o instituție medicala construita cu aproximativ 66 de ani in urma si este organizata pe o gama larga de specialități , asigurând servicii medicale la circa 25000 locuitori. Spitalul are 147 paturi spitalizare continua plus 3 paturi spitalizare de zi , asigurând servicii medicale pentru orașul Cugir si un număr de 7 localitati componente.

Principalul obiect de activitate al Spitalului Orășenesc Cugir este acordarea de servicii medicale de calitate populației orașului Cugir si localităților limitrofe.

Serviciile medicale sunt asigurate de o echipă ce reunește 193 de angajați, dintre care 32 sunt medici cu specializare in ramurile medicale de bază: medicina interna, pneumologie, pediatrie, chirurgie, obstetrica si ginecologie, neurologie,

dermatovenerologie, reabilitare medicală, infecțioase, cardiologie, anestezie și terapie intensivă, servicii paraclinice, oftalmologie, etc.

Spitalul Orășenesc Cugir dorește achiziția de echipamente medicale,inclusiv livrare, instalare ,punere in funcțiune precum si instruirea personalului medical si tehnic din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir,jud.Alba in contextul necesității dotării autoritatii contractante cu aparatura medicala performanta .pe fondul lipsei acesteia ,cu scopul asigurării unui nivel calitativ ridicat al serviciilor medicale .

Denumirea produselor.

Sterilizator 1 buc

Masa chirurgicala radiotransparenta cu 5 motoare 1 buc

Lampa scialitica cu doua brațe bloc operator 1 buc

Aparat anestezie cu monitor inclus 1 buc

Lampa examinare reflector cu picior 1 buc

Laparoscop flexibil 1 buc

Incubator cu servocontrol pentru nou nascuti 2 buc

Injectomat nou-nascuti 2 buc

Masa nașteri 1 buc

Sistem reanimare 1 buc

Incubator transport detașabil 1 buc

Departator intestinal 1 buc

La momentul actual, Clădirea Maternitate-Pediatrie unde urmeaza a fi amplasate produsele (echipamentele medicale) se afla in reabilitare si modernizare, urmând ca lucrările sa fie finalizate in cursul lunii septembrie 2021. Din acest considerent se dorește ca livrarea, montarea si punerea in funcțiune a echipamentelor medicale sa se efectueze după data de 01.09.2021 si in maxim 90 de zile de la semnarea contractului de furnizare.