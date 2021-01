Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Șpring: Primăria solicită acordul din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea inteligență de distribuție gaze naturale în comuna Șpring”.

În prezent, localitatea Șpring nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale. Înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Șpring reprezintă o oportunitate și o necesitate în contextul actual al cerințelor față de nivelul de confort al vieții. Valoarea investiției se ridică la suma de 31.204.184,0 lei, fără TVA.

Alimentarea cu gaze naturale este posibilă prin intermediul unui racord de înaltă presiune în lungime de cca. 40.0m la conducta de transport DN400 Vîntul de Jos-Sibiu și a unei stații de reglare măsurare-predare cu capacitatea de 6550,0mc/h amplasată pe teritoriul comunei Șpring, la aproximativ 80,0m față de DN Sebeș-Sibiu.

Sistemul de alimentare cu gaze naturale al comunei Șpring cu satele aparțînătoare este compus din rețele de distribuție gaze naturale de presiune redusă 1,8 bar montate în lungul străzilor, drumuri de exploatate și drumului județean DJ 106I și DJ 106I în lungime totală de 35165,0m din care:

– localitatea Șpring 10205,0 m

– localitatea Cunța 5120,0 m

– localitatea Drașov 7335,0 m

– localitatea Vingard 12505,0 m

Conductele se vor monta îngropat corelat cu celelalte rețele subterane cu păstrarea distanțelor de siguranța impuse de N.T.P.E.E. -2018.

Materialul tubulat utilizat utilizat pentru execuția conductei este din țeava de polietilenă pentru gaze naturale, PE 100, SDR 11.

Adâncimea de pozare a conductei este de 0.90m, adâncime măsurată de la generatoarea superioară a tubului de protecția și până la suprafața terenului sistematizat.

Rețeaua de gaze va îmbunătăți radical nivelul de trăi prin implementrarea sistemelor de incazlzire cu centrale termice, iar prepararea hranei, mașinile de gătit pe gaz metan ar aduce un plus valoare important la condițiile actuale ale standardului și calității nivelului de confort.