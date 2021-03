Simulare Bacalaureat 2021: Ce SUBIECTE vor primi elevii la Limba și Literatura Română

Simulare Bacalaureat 2021: Elevii află astăzi SUBIECTELE la Limba și Literatura Română

Simularea examenului de Bacalaureat se reia în acest an, după ce anul trecut probele nu au mai fost susținute din cauza pandemiei. Prima probă al acestei simulări este astăzi, 22 martie 2020, la Limba și Literatura Română.



În școlile aflate în localități în carantină, simulările pot fi reprogramate, dar nu mai târziu de 15 mai.

Probele din cadrul simulării naționale încep luni dimineața la ora 9:00, moment în care în fiecare clasă se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat, potrivit procedurii oficiale de desfășurare a probelor de la simulare. Accesul elevilor în școli este permis până la ora 8:30.

Pentru cadrele didactice venirea la școală are loc în intervalul 07:00-07:30, dacă sunt membre ale comisiei de evaluare. Profesorii asistenți vin la ora 8:00, iar profesorii evaluatori vin la ora 14:00.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Bacalaureatului pentru elevii clasei a XII-a/a XIII-a este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevi din aceeași clasă, în ordine alfabetică.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, pot utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații pot fi eliminați din simulare.

Materia pe care elevii trebuie să o pregătească petnru simularea de la Bacalaureat Limba și literatura română este aceeași cu cea pe care o au pentru examenul propriu-zis.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori: cadrele didactice din unitatea de învățământ care au urmat sau urmează programul de formare a profesorilor evaluatori pentru examenele și concursurile naționale vor fi selectate cu prioritate pentru evaluarea lucrărilor.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu se afișează și nu sunt făcute publice, ele sunt analizate la nivelul fiecărei clase. Toate unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ/municipiu și îl trimite mai departe la Ministerul Educației. Raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere acolo unde se impune.

Calendar Simulare BACALAUREAT 2021 (pentru clasele a XII-a și a XIII-a)

22 martie 2021 – Limba și literatura română

23 martie 2021 – Examenul obligatoriu al profilului: Matematică sau Istorie

24 martie 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării

25 martie 2021 – Limba și literatura maternă

31 martie 2021 – Afișarea rezultatelor

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2021 (pentru clasa a VIII-a)

29 martie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă

30 martie 2021 – Matematică – probă scrisă

31 martie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2021 – Afișarea rezultatelor