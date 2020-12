Show de Revelion oferit de UNTOLD, la Pro TV

UNTOLD pregătește cel mai asteptat party de Revelion pentru întreaga Românie, DAY ONE-ÎNCEPUTUL, ce va fi transmis la PRO TV.

Organizatorii UNTOLD pregătesc și un show special pentru cei mai înfocați fani, care va putea fi urmărit pe pagina de youtube a festivalului, în aceeași seară.

Pe 31 decembrie, la PRO TV, televiziunea cu cea mai mare audiență din România, show-ul gândit de UNTOLD va fi prezentat de Pavel Bartoș și va începe la ora 23.30 și va dura până la ora 02.00. Smiley, Inna, Irina Rimes, Horia Brenciu și Grasu XXL vor avea momente special pregătite pentru cei aflați în fața televizoarelor în noaptea dintre ani, iar la miezul nopții telespectatorii vor avea parte de un spectacol de artificii impresionant transmis de la Cluj-Napoca, de pe stadionul Cluj-Arena, casa UNTOLD. Din această emisiune nu putea să lipsească nici Cabral, care a fost în acest an gazda producțiilor UNTOLD și PRO TV, Overnight și Sparks of Magic.

*David Guetta, cireașa de pe tort

Cel mai bun dj din lume, David Guetta va avea un show special de la Paris, gândit special pentru noaptea de Revelion, ce va fi transmis pe întreaga planetă, iar PRO TV este singura televiziune din Europa de Est care va transmite concertul, ca parte a show-ului special de Revelion pregătit de UNTOLD. Artistul pregătește un show impresionant de lumini, lasere, dar vine și cea mai nouă muzică produsă în acest an în care nu a avut ocazia să se întâlnească fizic cu fanii lui. Pe lângă piesele care l-au consacrat, artistul aduce și piese compuse și inspirate din acest an pandemic, piese care conțin mesaje de speranță și iubire. David Guetta a fost votat în 2020, dj-ul numărul 1 al lumii și a primit, tot în acest an, premiul Best Electronic Act la MTV European Music Awards. Recent, una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, “Play Hard” a trecut de 1 miliard de vizualizări pe canalul său de youtube.

*Nervo, show pe pagina de Youtube UNTOLD

Și surprizele nu se opresc aici. Tot pe 31 decembrie, pe pagina de youtube a festivalului UNTOLD, începând cu ora 22.00 fanii vor avea parte de un show al unor Dj internaționali îndrăgiți.

Aici line-up-ul vine cu NERVO, duo-ul feminin din muzica electronică, care pregătește un show special de revelion făcut pentru fanii din România, Quintino care a fost prezent pe mainstage-ul multor festivaluri mari din întreaga lume, Bassjackers și Julian Jordan. La miezul nopții, cei aflați pe pagina de youtube a festivalului vor putea urmări “ceremonia de închidere” a anului 2020 cu un foc de artificii impresionant transmis de la Cluj-Napoca, de pe Cluj-Arena, casa festivalului UNTOLD.

Fanii vor avea ocazia să împartă același ecran cu artistul favorit prin camerele de zoom care vor fi puse la dispoziție de organizatorii festivalului UNTOLD.

Emisiunea DAY ONE este o inițiativă UNTOLD în parteneriat cu PRO TV și este susținută de Kaufland România, Ursus, Ballantine’s, Visa, Samsung, Vlad Casino, Red Bull, Emetix Hangover și Dare. Partenerii media ai evenimentului: KISS FM și REPUBLICA.

Lucian Danciu