Selecție continuă la Industria Galda de Jos | Weekend cu amicale pentru cele 4 divizionare terțe

Industria Galda de Jos încearcă în răstimpul scurt rămas până la reluarea campionatului, respectiv 3 săptămâni, să-și cristalizeze un efectiv, ținând cont că “lanterna roșie” a Seriei a 9-a a demarat pregătirile de puțină vreme, după ce a fost la un pas să abandoneze activitatea competițională în această iarnă.

Cu un efectiv numeros, 39 de jucători la dispoziție, majoritatea provenind de la Viitorul Sântimbru, experimentatul antrenor Ștefan Fogoroși (55 de ani) este într-o selecție continuă a… selecționatei județene pe care a preluat-o recent. Astfel, în acest weekend, efectivul va fi împărțit în două pentru disputarea jocurilor de verificare fixate, cu Dacia Orăștie (sâmbătă, 20 februarie, în deplasare, returul primului test, din urmă cu o săptămână, încheiat la egalitate 1-1) și LPS Sebeș Under 19 (duminică, 21 februarie, la Galtiu), ambele de la ora 11.00.

“Punem accentul pe pregătirea fizică, încărcăm bateriile din mers în această perioadă. Ne mai dorim un fundaș stânga”, a explicat Ștefan Fogoroși, ce revine astfel, după 8 ani în circuitul Ligii a 3-a. În cele din urmă, fundașul Potopea s-a prezentat la antrenamente, însă deocamdată este absent atacantul Cl. Oara (ex-CS Universitatea Alba Iulia). Gruparea ce a iernat pe ultima poziție, cu numai 4 puncte strânse în 10 partide, mai mizează doar pe 4 din fotbaliștii din vechiul efectiv (Căt. Suciu, Goța, R. Giorgiu, R. Anghel) și are 12 jucători juniori (Borșai, Bălșan, An. Greuruș, R. Anghel, R. Georgiu, Cîmpean – CS Zlatna, A. Crăciun, C. Năcreală, Cuștiulița, Olălău, Goța, Fl. Popa)!

*Doliu în familia Viitorul Sântimbru

Din păcate, a plecat dintre noi în aceste zile, Petre Manciulea, un apropiat al echipei de Liga a 4-a și totodată președinte de onoare al Viitorului Sântimbru, unchiul celor doi fotbaliști, Cătălin și George. Sincere condoleanțe din partea familiei Viitorul Sântimbru.

Tot sâmbătă joacă și alte formații din Alba, CS Ocna Mureș urmând să se deplaseze la Turda pentru disputa cu colega de serie Sticla Arieșul (ora 11.00). Gruparea din orașul salin a abandonat pista înregimentării jucătorului african Joel Lamah (27 de ani, internațional din Guineea, ce aparține de Victoria Cluj), întrucât formalitățile erau extrem de complicate și costisitoare în același timp, în cazul unui fotbalist amator ce are statut de extracomunitar.

Mâine, de la ora 13.00 este prevăzută și disputa Energia Săsciori – Unirea Alba Iulia, în care antrenorul Adrian Bicheși va miza pe un efectiv compus preponderent din tineri. În lotul “alb-negrilor” a revenit atacantul Cr. Păcurar (nu a jucat nicăieri în cursul anului trecut), iar săptămâna viitoare, marți, 23 februarie, de la ora 15.00, la Oarda de Jos, se va juca partida cu Măgura Cisnădie.