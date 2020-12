Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia va beneficia de un nou grup de generatoare electrice. Investiția de peste 120.000 de lei, lansată în SEAP

Secția de Boli Infecțioase, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, va beneficia de un nou grup electrogen, în cadrul proiectului „Grup Electrogen 150kVA”. Valoarea totală estimată a investiției este de 126.050, fără TVA.

Se doreşte achizitionarea unui GENERATOR ELECTRIC 150 kVA pentru alimentarea instalaţiei electrice aferentă Secţiei de Boli Infecţioase situată pe str.Decebal nr. 3 în lipsa tensiunii de la reţea.

In prezent cladirea este alimentată de un generator vechi de o putere mica. In urma dotarii sectiei cu diferite aparate care necesita alimentarea continua cu energie electrica este necesara inlocuirea vechiului generator cu unul nou avand o putere de 150 kVA

Lucrările de execuție vor începe după aprobarea solutiei tehnice propuse de catre ofertant privind instalarea si emiterea ordinului de începere de către beneficiar si constau in:

Realizarea platformei pe care va fi instalat generatorul va fi realizata de beneficiar in baza unor detalii tehnice de executie care sunt in responsabilitatea ofertantului si pentru care isi asuma raspunderea.

Se va executa o priza de pamant a carei rezistenta de dispersie va fi mai mica de 4 ohmi la care se va lega generatorul in punctele special prevazute in acest sens.

Pentru racordarea la tabloul electric general se va utiliza cablu din Cu cu sectiunea de 150 mmp,de tip CYABY 3×150+70 mmp,cca 50 ml

Avand in vedere ca obiectivul este in functiune si ca este un consumator sensibil care necesita continuitate in alimentarea cu energie electrica se impune ca pe perioada executarii lucrarilor sa se asigure conditii astfel incat consumatorul sa nu fie afectat.

Sursa de rezerva pe perioada executiei lucrarilor va fi generatorul electric existent al spitalului care prin intermediul unei instalatii AAR va intra in functiune si va reveni la schema normala la aparitia tensiunii in reteaua de alimentare.