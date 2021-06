SALARIUL MINIM PE ECONOMIE S-AR PUTEA să crească la 3.000 de lei până în 2026. Calcul în baza unei formule definită ca „predictibilă şi transparentă”

Premierul Florin Cîţu a declarat joi că o creştere a salariului minim pe economie în fiecare an se va face în baza unei formule „predictibile şi transparente”, aspect menţionat şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar faptul că acesta ar putea să crească până la 3.000 de lei în 2026 reprezintă „o estimare”.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, dacă salariul minim pe economie ar putea să crească până la 3.000 de lei în 2026, după cum spunea ministrul Cristian Ghinea, miercuri, la prezentarea PNRR, şi în ce măsură a existat această discuţie cu partenerii europeni.

„Da, aici lucrurile sunt mai simple. Comisia nu spune cât să crească şi unde să ajungă salariul minim. Comisia spune că trebuie să fie o formulă predictibilă şi transparentă, prin care oamenii ştiu exact cu cât creşte salariul minim în fiecare an. Este o estimare că va fi la 3.000 de lei în 2026, dar, repet, mult mai important este cum ajungem acolo, formula trebuie să fie transparentă, să nu o schimbăm în fiecare an şi asta este ceea ce avem în PNRR. (…) Vom avea o formulă transparentă pe care o negociem, ştiu că Ministerul Muncii deja are o discuţie cu sindicatele şi cu patronatele, este o negociere tripartită şi împreună vom agrea o formulă pe care, apoi, o vom aplica în fiecare an”, a explicat Florin Cîţu.