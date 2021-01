Rugăciunea neștiută a lui Mihai Eminescu, care l-a impresionat și pe Papă. Versurile au fost recitate în limba română, la Vatican

Geniul lui Mihai Eminescu dănuie peste ani și, cel mai probabil va continua să dăuinuască. Poetul, care și-a iubit deopotrivă țara și credința strămoșească, a scris una dintre cele mai frumoase rugăciuni, despre care puțină lume știe.

Rugăciunea lui Eminescu l-a impresionat puternic pe Papa Ioan Paul al II-lea, care a recitat verusrile, în limba română, la Vatican.

Your browser does not support the video tag.

Considerat una dintre cele mai luminoase figuri ale istoriei secolului al XX-lea, Papa Ioan Paul al II-lea (18 mai 1920, Wadowice, Polonia –2 aprilie 2005, Vatican) a fost puternic impresionat de versurile poetului nostru național nepereche și a decis să arate lumii ce rugăciune frumoasă a fost scrisă de un român.

Astfel, în anul 1999, cu puțin timp înainte de vizita sa în România, cel de-al 264-lea papă a recitat, în limba română, în Piaţa san Pietro din Roma, Rugăciunea către Maica Domnului compusă de Mihai Eminescu.

Evenimentul a avut loc într-o duminică, cu ocazia binecunoscutei ceremonii Angelus.

Rugăciune

Craiasă alegându-te

Îngenunchem rugându-te,

Înalța-ne, ne mântuie

Din valul ce ne bântuie;

Fii scut de întărire

Și zid de mântuire,

Privirea-ți adorată

Asupra-ne coboară,

O, maică prea curată

Și pururea fecioară,

Marie!

Noi, ce din mila sfântului

Umbră facem pamântului,

Rugămu-ne-ndurărilor

Luceafărului mărilor;

Ascultă-a noastre plângeri,

Regină peste îngeri,

Din neguri te arată,

Lumină dulce clară,

O, maică prea curată

Și pururea fecioară,

Marie!