Rezultat de excepție pentru jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru: A câștigat primul turneu internațional din noul sezon

Debut în forță de sezon pentru jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru. Sportiva susținută de Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia și care își desfășoară sesiunile locale de antrenament la Baza Sportivă ”Tenis Pro Linca” din municipiu, a reușit în săptămâna recent încheiată obținerea primului turneu internațional din noul sezon, prin cucerirea competiției ITF (International Tennis Federation) Artengo Open Series 4 cu premii in valoare de 15 mii de euro, disputată în Turcia, la Antalya.

Pornind cu cea de-a patra șansă în turneu, tânăra sportivă originară din Alba Iulia a cedat un singur set în cele cinci partide disputate în turneul de zgură din Turcia. Aceasta a trecut pe rând de nemțoaica Anja Wildgruber (7-5, 6-2), franțuzoaica Oceane Babel (6-1, 6-2), argentinianca Victoria Bosio (6-4, 3-6, 6-4) în primele trei tururi, pentru ca în semifinale să o depășeasca pe favorita publicului, capul de serie numărul 2, turcoaica Berfu Cengiz (6-4, 6-3), iar în finală să dispună fără mari probleme, scor 6-2,6-3, de coreanca Sohyun Park.

Clasată in acest moment pe poziția 380 în lume în clasamentul WTA (Women’s Tennis Association), tenismena în vârstă de 22 de ani, ajunge odată cu acest succes la cel de-al patrulea titlu sub egida Federației Internaționale de Tenis. Victoria obținută la Antalya este cu atât mai importantă, având în vedere că vine după dificila perioadă de întrerupere cauzată de pandemia de coronavirus, dar și după o perioadă în care sportiva albaiuliană susținută de CSU Alba Iulia a fost măcinată de accidentări: ”Am participat în 2021 la trei turnee 15k și sunt foarte bucuroasă că, după o mică accidentare la primul dintre el și suspendarea celui de-al doilea din cauza ploii, cel de-al treilea s-a dovedit să fie cu noroc și că am reușit să câștig cel de-al patrulea titlu al carierei. Urmează pentru mine câteva săptămâni de antrenament și pregătire, după care îmi propun participarea la o serie de turnee de 25 de mii de dolari în Statele Unite ale Americii”.

Sportiva din Alba Iulia, aflată într-o plină creștere de formă, dorește să își continue ascensiunea în clasamentul WTA în acest an, pentru ea urmând în perioada următoare participarea la seria de turnee de pe teritoriul Nord-American.