Redeschiderea școlilor din 8 februarie ar putea fi anunțată astăzi. Reuniune convocată de președintele Iohannis la Cotroceni

Posibilitatea redeschiderea școlilor cu prezență fizică a elevilor din 8 februarie, ar putea fi anunțată joi, mai mulți membri ai cabinetului Cîțu fiind invitați de președintele Klaus Iohannis pentru o discuție pe această temă susțin surse politice citate de Stiripesurse.ro.

Printre cei convocați sunt premierul Florin Cîțu, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat.

Sursele citate au explicat că președintele Iohannis consideră că în acest moment există suficiente date astfel încât să poată fi luată o decizie în privința deschiderii școlilor. Există de asemenea o presiune constantă din partea părinților și elevilor ca o dată cu apropierea examenelor naționale să se revine la învățământul clasic.

La finalul întrunirii de la Palatul Cotroceni este așteptată o declarație din partea șefului statului, în care să fie anunțate concluziile discuțiilor.

Mai mulți oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Educației. Sorin Cîmpeanu, și șeful DSU, Raed Arafat, au declarat zilele trecute că școlile ar putea fi deschise începând cu data de 8 februarie.

Sursa: stiripesurse.ro