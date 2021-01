Raed Arafat: România nu va interzice persoanelor nevaccinate anti-Covid-19 să participe la evenimente

Secretarul de Stat, Raed Arafat, a spus, sâmbătă, 2 ianuarie, la Antena 3, că deși unele țări ar putea să condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea contra coronavirusului, în România nu se va aplica o astfel de „discriminare”.

„E posibil sa fie unele intalniri internationale sa iti spuna ca ‘Poti sa vii daca esti vaccinat’. Noi am zis ca in Romania nu nu vom aplica astfel de discriminari. Dar in afara e posibil sa iti spuna ca acum e posibil sa vii daca arati ca esti vaccinat”, a declarat Raed Arafat.

El a subliniat că începerea vaccinării nu înseamnă încetarea problemelor cauzate de pandemie și nu este cazul nici pentru o relaxare.

Sursa: stiripesurse.ro