Raed Arafat: Persoanele care se testează singure acasă și au un rezultat pozitiv să anunțe imediat – ”Nu țineți rezultatul până vedeți că nu mai puteți”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a atras atenția asupra faptului că persoanele care se testează singure acasă și au un rezultat pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus trebuie să anunțe imediat autoritățile și să nu aștepte până când ajung să se simtă foarte rău.

Întrebat duminică seară, pe B1 TV, dacă faptul că la spitale nu mai vin atât de mulți pacienți în ultima perioadă poate fi pus pe seama faptului că testarea rapidă a ajuns la îndemâna cetățenilor și ei se tratează singuri și nu mai raportează dacă au un rezultat pozitiv, Raed Arafat a răspuns: „Trebuie să înțelegem că un bolnav care are nevoie de terapie intensivă sau are nevoie de oxigen nu stă acasă și acel lucru nu are nicio legătură cu testarea. Dacă erau mai multe cazuri grave, indiferent de testare, aceste cazuri ajungeau la spital. Dacă erau mai multe cazuri care aveau nevoie de oxigen și spitalizare, indiferent de numărul testelor, ei ajungeau la spital și exercitau această presiune asupra sistemului sanitar.

Pe de altă parte, știm că unii se testează singuri, auzim din ce în ce mai mult despre pacienți care se tratează singuri. Sfătuim total împotriva acestui lucru. Dacă vă testați singuri, înțelegem. Dacă e pozitiv, anunțați imediat. Nu țineți rezultatul până vedeți că nu mai puteți și atunci anunțați. Dacă este test pozitiv, trebuie anunțat imediat medicul de familie și DSP-ul ca să intre persoana respectivă în procedura pentru boala aceasta și pentru evaluare”.

Începând de luni, 4 ianuarie, raportarea testelor rapide pentru COVID-19 va fi obligatorie în România. Cu alte cuvinte, pe lângă testele PCR, cabinetele și clinicile, spitalele, dar și medicii de familie vor fi obligați să raporteze rezultatele testelor rapide.

Sursa: stiripesurse.ro