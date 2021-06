Raed Arafat: Gripa sezonieră va reveni la toamnă, fara niciun fel de discutie si are si ea pericolele ei

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU a declarat vineri la Digi24 că „stăm bine” din punct de vedere al scăderii infecțiilor cu noul coronavirus, dar că la toamnă va reapărea gripa sezonieră pentru că nu se va mai purta masca de protecție.

„Vom avea o toamna linistita?”, a fost întrebat Raed Arafat.

„Eu asa sper. Ca sa fim siguri ca va fi linistaita trebuie sa continuam sa ne protejam si ne protejam prin vaccin. Pe urma vine si gripa sezoniera, pentru ca nu prea am avut in aceasta perioada din cauza ca majoritatea persoanelor au purtat masca, dar acum va reveni fara niciun fel de discutie si are si ea pericolele ei. Speranta noastra e sa ramanem ca acum. Chiar stam bine”, a declarat șeful DSU.

Sursa: stiripesurse.ro