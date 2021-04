Rabla pentru electrocasnice 2021: Ce valori vor avea voucherele acordate, în funcție de clasa de eficiență energetică

Prin programul Rabla pentru electrocasnice românii care doresc să-și înlocuiască electrocasnicele vechi, cu consum mare de energie electrică, cu unele noi vor putea cere bani de la stat pentru asta. Aceștiei vor primi vouchere cu valori diferențiate în funcție de clasa de eficiență, pornind de la clasa C, conform unui proiect de ordin aflat în dezbatere la Ministerul Mediului. Valoarea suportată de către stat nu va putea depăși 50% din prețul produsului achiziționat prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice 2021.

Practic, conform proiectului menționat, se propune completarea și modificarea ghidului de finanțare a programului Rabla pentru electrocasnice astfel încât valoarea voucherelor primite pentru înlocuirea echipamentelor vechi să nu depășească jumătate din prețul noului produs cumpărat și să fie diferențiată în funcție de clasa energetică, începând de la clasa C.

Mai exact, după cum apare și în proiectul de ordin pus în dezbatere la Ministerul Mediului, sumele pe care le vor primi cei interesați să-și înlocuiască electrocasnicele sunt:

pentru mașinile de spălat rufe: 300 lei (cele cu noua clasă energetică A), 250 lei (cele cu noua clasă energetică B) și 200 lei (cele cu noua clasă energetică C), în timp ce, în prezent, este prevăzută doar suma de 300 lei pentru cele cu eficiență energetică cel puțin A++;

pentru mașinile de spălat rufe cu uscător, care nu erau prevăzute până acum: 500 lei (cele cu noua clasă energetică A), 450 lei (cele cu noua clasă energetică B) și 400 lei (cele cu noua clasă energetică C); și

pentru televizoare, mașini de spălat vase, frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice și congelatoare: 400 lei (cele cu noua clasă energetică A), 350 lei (cele cu noua clasă energetică B) și 300 lei (cele cu noua clasă energetică C), în timp ce, în prezent, este prevăzută doar suma de 400 lei pentru cele cu eficiență energetică cel puțin A, pentru televizoare și cel puțin A++, pentru restul electrocasnicelor enumerate.

Reamintim că, de la 1 martie 2021, pornind de la noile etichete energetice introduse de UE, prin care s-au eliminat simbolurile (+), producătorii și comercianții sunt obligați să stabilească noile clase energetice, ce variază de la A la G, pentru produsele proprii, precum și să le afișeze la raft sau în magazinele online.

Programul Rabla pentru electrocasnice, ediția din 2020, ce permite celor interesați să primească bani de la stat pentru a-și cumpăra electrocasnice noi, ar fi trebuit să înceapă în luna decembrie 2020, însă a fost amânat de Administrația Fondului pentru Mediu. Schimbările amintite mai sus se vor aplica la ediția din 2021 a programului.

Sursa: avocatnet.ro