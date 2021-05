Proiectele de modernizare a infrastructurii comunei Pianu continuă: Ce proiecte demarează autoritățile locale

Anul 2020 a fost unul atipic pentru întreaga omenire. Totuși, la Pianu, ca și prin foarte multe alte părți, viața a mers înainte: pandemie, stare de urgență, stare de alertă, alegeri generale și locale, investiții demarate sau finalizate.

Chiar și la acest început de an, deoarece vremea nu a fost potrivnică, s-au putut derula lucrări contractate anul trecut, astfel încât acum multe dintre acestea sunt aproape de finalizare. Iar după aflarea bugetului de la Guvern, vor mai fi scoase la licitaţie o serie de lucrări sau studii.

Primarul comunei Pianu, Marin Petruse, a explicat pentru Ziarul Unirea că ”a fost finalizat zilele acestea podul de la Oancea. Am început lucrările la podul de la Cozma, cu aceeași echipă care a executat lucrările la podul de la Oancea. Acestea au fost reabilitate pe fonduri guvernamentale, din fondurile pentru calamități, deoarece cele două poduri, alături de multe altele, au fost distruse în urma inundațiilor din 2019. Zilele trecute a început betonarea rigolelor de pe Valea Recii.

Au fost decolmatate în zonele de risc, la «Calea Lată» și în «Pitici». Prima din cele cinci punți peste râul Pianu a fost deja instalată în «Pitici»”, Pianu de Jos. Celelalte vor fi amplasate după ce administrația locală va intra în posesia autorizațiilor de construcție.

În ”vinerea verde”, 12 martie, angajații Primăriei Pianu, cu utilajele din dotare, au curățat Valea Pianului pentru prevenirea unor incidente viitoare, în caz de viitură. De asemenea, a fost toaletată vegetația la marginea drumurilor și șoselelor din localitate.

Pentru ca întreaga comună să arate ca la carte, administrația locală a finalizat deja faza DALI a proiectului de asfaltare a străzilor comunale rămase neasfaltate.

Este aproape finalizat și studiul de fezabilitate pentru rețelele de apă și canalizare pe străzile unde nu există această infrastructură. Cel mai probabil, proiectele vor fi depuse spre finanțare pe Programul Național de Redresare și Reziliență, a explicat primarul comunei Pianu, Marin Petruse. ”Avem proiectul și vrem să-l depunem la Compania Națională de Investiții pentru obținerea de finanțare în vederea modernizării grădiniței din Pianu de Sus.

Au început deja ridicările topografice pe străzile unde urmează modernizarea infrastructurii, cam pe vreo 3 km de străzi și 5 km de drumuri comunale.

În contextul actual, experiența în administrație are o importanță crucială. Sunt conștient că populația nu trebuie împovărată cu taxe și impozite, iar ca administrator al banilor publici trebuie să identific și alte surse de finanțare pentru dezvoltare. Am reușit să atragem diverse tipuri de proiecte cu finanțare nerambursabilă care au fost disponibile, guvernamentale sau europene, pentru modernizarea comunei”, explică primarul Marin Petruse.

În anii trecuți, rețeaua de apă a fost făcută prin PNDR (aducțiune apă pe 6117 ml de conducte la Pianu de Jos; distribuție pe 4480 ml de conducte la Pianu de Jos; un rezervor de 200 mc în Pianu de Jos; două stații de pompare; 4324 ml de canalizare prin PNDR cu o staţie de epurare cu o capacitate de 150 mc/zi. În etapa a doua a finanțărilor prin PNDR, printr-o alocare de 761.575,71 lei a fost amenajată o rețea de distribuţie a apei pe 2460 ml și canalizare pe 2352 ml cu o staţie de pompare.

Pe strada Principală, prin PNDR, s-au introdus peste 3100 ml de țeavă, distribuție și canalizare, prin OUG 28. Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară au fost realizate reţele de aducţiune şi înmagazinare apă la Pianu de Sus, reţea apă pe strada După Grădini, reţea apă în Gruieţe. A fost construită o reţea de aducţiune şi înmagazinare a apei la Purcăreţi, din surse extrabugetare de 346.851,11 lei fără TVA, o reţea de distribuţie a apei în satul Purcăreţi în valoare de 663.026 de lei.

Centrul de Zi din Strungari a fost amenajat prin PNDR, o investiție în valoare de 527.506,03 lei, fără TVA. Tot prin PNDR a fost realizat Centrul de Informare Turistică, o investiţie în valoare de 418.274,63 lei. Au fost modernizate străzi prin PNDR, în Pianu de Sus – 5.275 m, în Pianu de Jos – 2.917 m. Drumul de 8.192 m între Pianu și Purcăreți a fost modernizat prin LEADER, cu asfalt pe 4700 ml și piatră pe 1800 ml. Tot prin PNDR au fost modernizate o serie de drumuri forestiere, investiție de aproape 6 milioane de lei: drumul Leii, 4 km de asfalt; drumul Hotarului (pe aproape un km a fost pus balast), drumul Măcui (pe aproape 3 km s-a pus balast).

Drumul comunal 170 Strungari – Tonea a fost asfaltat pe 970 ml printr-o finanțare LEADER de aproape 300.000 de lei.

”Am reușit să nu ratez în ultimii 20 de ani finanțările nerambursabile care s-au pliat pe interesul comunei. Comuna Pianu are venituri proprii extrem de reduse. Această situație nu cred că se va schimba. Am fost nevoit să mă axez pe acest gen de finanțare deoarece am văzut că investitorii se îndreaptă cu preponderență spre zonele urbane, nu în rural. Eu am avut încredere că putem atrage fonduri cu ajutorul cărora să dezvoltăm comuna.

Pe piața românească sunt fonduri guvernamentale și neguvernamentale pe care le-am accesat. Trebuie să precizez că nu aș fi reușit să atrag fondurile europene și din țară fără ajutorul crucial al echipei mele din cadrul primăriei, oameni foarte competenți și care au lucrat din greu pentru a face proiecte bune, care au fost aprobate și care ne-au adus banii atât de necesari”, a transmis primarul Petruse.

La Agenția pentru Protecția Mediului a fost depusă și solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor prin racordarea la conducta de înaltă presiune Band – Gănești – Botorca – Băcia.

Rețeaua de distribuție gaze naturale cu presiune redusă, de la ieșirea din stația de reglare și măsurare până în comuna Pianu și satele aparținătoare Pianu de Jos, Pianu de Sus și Strungari, este în lungime totală de 35.392 metri, cu diametre cuprinse între Dn 63 mm și Dn 200 mm. Au fost luate în calcul 1.039 de branșamente de gaze naturale, iar pentru fiecare branșament s-a luat în calcul montarea unui contor inteligent.

Iar zbaterea administrației locale pentru identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor continuă…