Programulul de guvernare al coaliției PNL, USR-PLUS, UDMR, depus la Parlament: Care sunt prioritățile

Miercuri dimineața, primul ministru desemnat, Florin Cîțu, a depus la Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului. Cele trei partide vor să se axeze pe redresarea economică a României, și să profite la maximum de banii europeni care vor fi alocați României.



Programul de guvernare 2020-2024 este schițat pe fiecare dintre cele 18 ministere. Puteți consulta programul de guvernare al coaliției PNL – USR PLUS – UDMR aici. Redăm pe scurt principalele obiective:

Justiție: „Fără penali”, reforma CCR și desființarea Secției Speciale

1. Modificarea Constituției

Promovarea inițiativei Fără penali în funcții publice

Programare inițiativei Fără OUG în Justiție

Modificarea desemnării membrilor CCR (pentru a limita interferanța politică)

2. Modificarea Legilor Justiției

Desființarea Secției Speciale pentru Magistrați

Aviz conform (până acum era consultativ) de la procurorii CSM pentru numirea la vârful parchetelor (procuror general, DNA, DIICOT și adjuncți)

Înființarea unui parchet specializat pentru infracțiunile de mediu (DNA-ul pădurilor. PS: au aviz negativ de la CSM pe inițiativa asta)

Reformarea Inspecției Judiciare

3. Modificarea legislației penale

Aplicarea deciziilor CCR

Trecerea poliției judiciare la Ministerul Public (doar DNA are poliție judiciară proprie, asta este o dorință veche a procurorilor, să nu mai depindă de MAI)

4. Reformă penitenciare/logistică instanțe

Rezolvarea problemelor de logistică

Menținerea proiectelor actuale ale MJ pentru sedii noi (Cartierul Justiției, Direcția Probațiune)

Interne: Reorganizarea MAI, digitalizare completă la starea civilă

1. Direcții prioritare pe ordine publică:

– Căutarea persoanelor dispărute

– siguranța școlară

– prevenirea delincvenței juvenile

– combaterea violenței domestice

– criminalitate organizată

2. Reorganizare MAI

– Dezvoltarea și întărirea DSU

– Reorganizarea DGA

– trecerea Agenției pentru combaterea traficului de persoane în subordinea Parlamentului

– integrarea Poliției Locale în cadrul MAI

– modificarea Legii Jandarmeriei

3. Digitalizarea completă a sistemului de emitere a actelor de stare civilă

4. Rezolvarea problemelor de personal

La data de 30 septembrie 2020, gradul total de ocupare a posturilor era de doar 84,97%, iar aproximativ 25.300 de cadre au o vechime de numai cel mult 5 ani.

Apărare: Buget de 2%

1. Menținerea bugetului la cel puțin 2% din PIB, din care cel puțin 20% pentru înzestrare

2. Consolidarea relației cu SUA, NATO, UE, programe regionale (Europa de Sud-Est, regiunea extinsă a Mării Negre)

Sănătate: o nouă lege națională și asigurări pe modelul pensiilor private

Principal obiectiv: Pacientul în centrul sistemului de sănătate

1. Elaborarea unei noi legi a sănătății

– reorganizare DSP + descentralizare

2. Buget pentru sănătate de până la 6% din PIB

+ Investiții în sănătate de cel putin 2,8 miliarde euro din fonduri europene prin Programul Operațional Sanatate

3. Dezvoltarea asigurărilor complementare de sănătate, cofinanțare privată a sistemului de sănătate

Dreptul de a alege în Sănătate – deschiderea către mai multe tipuri de asigurări de sănătate și asiguratori pe modelul Pilonul 2 și 3 de pensii; statul rămâne principalul reglementator prin CNAS

4. Spitale regionale Iași, Cluj-Napoca și Craiova

+ alte investiții

▪ 1.450 de centre medicale în mediul rural, din 2.000 necesare la nivel național, cu o valoare

de 9,5 miliarde de Lei;

▪ 25 spitale județene, cu o valoare de 2 miliarde Lei – reabilitare;

▪ 110 spitale municipale și orășenești, cu o valoare de 4 miliarde Lei – reabilitare;

▪ 10 spitale, inclusiv maternități, cu o valoare de 4 miliarde de Lei – construire.

5. Finanțare petnru medicina de familie – minimum 8% din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Finanțe: fără noi impozite, taxa 0 pe salariul minim, aderarea la zona euro în 2024

-pe termen mediu, datoria publică să nu depășească pragul de 60% din PIB (indicator de convergență nominală pentru trecerea la euro).

-Pentru a nu depăși acest prag se impune utilizarea PPP ca mecanism alternativ de finanțare

-coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin: i) eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem; ii) simplificarea regulilor și debirocratizare, pentru a facilita conformarea voluntară și administrarea fiscală, iii) implementarea unui sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu și mai transparent, ce va sprijini activitățile economice.

-Fără creșteri de taxe și impozite asupra sectorului privat – Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilități existente.

-Reorganizarea trezoreriei: partea de operatiuni sa se transfere catre mediul privat, partea de datorie publica si de statistici sa devina departament al MFP

TAXA 0 pe salariul minim

-Elaborarea unui studiu de impact in 2021 privind posibile facilitați fiscale in vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact. Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua in funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potential.

-Reducerea TVA pentru deseurile colectate selectiv.

Aderarea la zona Euro

Obiective generale

Obiectivul principal al României îl reprezintă creșterea convergenței reale cu economiile europene, prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard de 85% din media UE 27, la orizontul anului 2024.

Obiective specifice

Convergența reală se poate atinge în final prin adoptarea de către România a monedei Euro. Un prim pas îl reprezintă aderarea la ERM II ce ar reduce variabilitatea cursului de schimb, contribuind la stabilitatea monetară a României.

Transporturi: alocarea a 2 la sută din PIB

-alocarea, în medie, a 2% din PIB pentru infrastructura de transport pentru următorii 4 ani.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: eliminarea inechităților

Evaluarea impactului legii pensiilor din sistemul public în urma activității unui grup de lucru cu Ministerul Finanțelor Publice, cu Casa Națională de Pensii Publice și cu Comisia Națională de Strategie și Prognoză, precum si organizații reprezentative ale vârstinicilor,în urma căreia să se identifice măsuri pentru reducerea inechităților din sistemul public de pensii (cu apreciere pentru activitatea celor care au muncit cu un nivel redus de contribuții la stat);

• Crearea unei comisii speciale parlamentare pentru identificarea și rezolvarea inechităților din tot sistemul de pensii. Totodată vom proroga cu un an a pensiile speciale pentru primari.

• Va crește nivelul de informare a pensionarilor cu privire la întreg cadrul legal și implicit la modificările din ultimii ani și capacitatea sistemului, de identificare și implementare a soluțiilor de creștere a eficienței în furnizarea serviciilor pentru pensionari, indiferent de locul de reședință. Dezvoltarea de programe de implicarea a pensionarilor în comunitate prin activități de voluntariat sau petrecere a timpului liber.

Educație: Care este bugetul alocat

Programul de guvernare își propune să demareze implementarea viziunii dezvoltate în cadrul Programului Național „România Educată” propus de președintele Klaus Iohannis. Pentru operaționalizarea acestei viziuni, Guvernul va susține creșteri graduale, până în anul 2024, pentru finanțarea educației, de până la 18% din bugetul național (6% din PIB) și de până la 3% din bugetul național (1% din PIB) pentru finanțarea publică a cercetării.

Mediu: Reformarea Romsilva, sistem de alertă în cazurile de poluare

Programul privind gestionarea deșeurilor – beneficiari persoane juridice de drept privat sau de drept public. Bugetul alocat este 527.000.000 lei.

Stații reîncărcare pentru autostrăzi drumuri europene, naționale și localități. Bugetul alocat: 92 milioane de Lei.

Programul RABLA Clasic – programul va fi îmbunătățit, în acord cu noile cerințe europene din domeniul mobilității;

Programul RABLA Plus – mașini electrice. Programul va crește etapizat în următorii ani, urmând să fie adaptat gradual la noile evoluții din acest sector;

Casa Eficientă Energetic – singurul program destinat eficientizării energetice a locuințelor individuale va continua și va fi îmbunătățit cu noi tipuri de echipamente eligibile pentru finanțare;

Rabla pentru Electrocasnice – programul prin care românii își pot înlocui electrocasnicele vechi, mari consumatoare de energie, cu unele noi, prietenoase cu mediul, va fi extins cu noi categorii de produse;

Păduri

Program multianual Impadurim Romania – Plantarea a 220 milioane puieți forestieri în perioada 2021-2024 – echivalentul a aproximativ 50.000 ha, dar nu mai puțin de 55 milioane puieți/an. Bugetul alocat este de 650 de milioane de Euro

Combaterea taierilor ilegale a padurilor

• reforma Romsilva, inclusiv prin realizarea unui audit, si adaptarea obiectivelor de administrare a padurilor, integrand pe langa rolul economic si rolul de utilitate publica a padurilor;

Reciclare și economie circulară: Reducerea cu cel puțin 75% a deșeurilor care ajung în gropile de gunoi, din totalul deșeurilor generate, până în anul 2025;

Calitatea aerului și protecția atmosferei: Introducerea sistemului de alertă/avertizare prin sms/e-mail în cadrul aplicației software specifice colectării și transmiterii datelor de calitate a aerului furnizate de Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) pentru avertizarea reprezentanților autorităților de protecția mediului (MMAP/ANPM/APM) în cazul înregistrării unor evenimente/avarii/întreruperi în funcționarea echipamentelor instalate în stațiile care compun RNMCA sau în situația depășirii unor nivele prestabilite pentru poluanții măsurați de acestea (2020).

Sursa: digi24.ro