Programul Noua Casă 2021: Plafonul a fost MICȘORAT cu 500 de MILIOANE de lei. Câți beneficiari vor exista

„Noua Casă” va avea în acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, în scădere faţă de 2 miliarde de lei cât a fost în 2020, a anunţat vineri Cristian Păun, preşedintele Consiliului de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), care estimează în jur de 6.000 de beneficiari.

„Plafonul din 2020 a fost 2 miliarde de lei, a fost aproape în totalitate subscris. Aproximativ 8.000 de garanţii pentru Prima Casă/Noua Casă au fost date în 2020. Pentru 2021, plafonul este în scădere, la 1,5 miliarde lei. Estimăm în jur de 6.000 de beneficiari ai programului ‘Noua Casă’, acest tip de garanţie fiind dat tot prin Fondul Naţional de Garantare”, a menţionat Cristian Păun, la videoconferinţa „IMM-urile, oxigen pentru România”.

Totodată, în cadrul evenimentului, preşedintele FNGCIMM a subliniat că, pentru acest an, s-a propus o diversificare a finanţării la nivel de IMM-uri.

„Pentru 2021, noi ne-am propus pe lângă orientarea IMM-urilor către capitalul care contează – care nu este cu siguranţă nici autofinanţarea şi nici banul nerambursabil, ci capitalul din zona sistemului financiar-bancar – ne-am propus şi o diversificare a finanţării la nivel de IMM-uri – pentru că asta este o altă problemă a IMM-urilor din România. Ele se bazează foarte mult pe bănci – cam atât, atunci când se adresează surselor externe de finanţare. Avem o extensie a programului IMM Invest pe agricultură care va conţine şi o componentă nerambursabilă de 10% până la un plafon maxim cam de 100.000 de euro pentru cei din pescuit şi pentru cei din zona de producţie primară agricolă – şi dacă vorbim de cei care prelucrează produse agricole, componenta nerambursabilă de maxim 10% din valoarea finanţării poate să meargă până la 800.000 de euro”, a menţionat Cristian Păun.

Acesta a subliniat că plafonul Agro IMM Invest pentru 2021 va fi de un miliard de lei

„Plafonul acestui subprogram Agro IMM Invest pentru 2021 va fi 1 miliard de lei şi estimăm noi că vor fi 10.000 de IMM-uri din domeniul agricol şi prelucrării produselor agricole care vor aplica pentru acest program”, a precizat preşedintele FNGCIMM.

Totodată, acesta a menţionat programul IMM Factor cu un un plafon de un miliard de lei pentru care estimează 1.000 de IMM-uri beneficiare.

„Avem, de asemenea, programul IMM Factor. Din păcate, pe final de an, nu am reuşit să finalizăm partea legislativă, dar acum suntem în regulă şi avem un plafon de un miliard de lei, IMM Factor având rolul de a oferi o garanţie de stat pentru a facilita factoringul cu regres la nivelul companiilor mici, pentru a bancariza şi mai mult din creditul comercial şi aduce în zona bancară aceste IMM uri. Estimăm 1.000 de IMM-uri pentru acest program la un plafon de un miliard de lei. Avem IMM Leasing cu un plafon în 2020 de 1,5 miliarde lei. Şi el a apărut pe final de an, dar am reuşit să dăm 2 garanţii în valoare de 200.000 de lei, ceea ce ne face destul de optimişti pentru 2021. Plafonul este de 4 miliarde de lei pe IMM Leasing, statul punând jos ajutor de stat de 78 milioane lei. Deci, cu 78 milioane lei noi sperăm să atragem în zona de finanţarea sănătoasă, pe IMM Leasing, companii pentru o valoare totală de 4 miliarde lei”, a mai spus Cristian Păun.

Totodată, preşedintele FNGCIMM a subliniat că, în perioada următoare, încearcă să propună „nişte scheme de finanţare prin care IMM-urile să ajungă la piaţa de capital”.

„Noi încercăm în perioada care vine să propunem nişte scheme de finanţare prin care IMM-urile să ajungă la piaţa de capital. Şi, aici, din nou garanţiile de stat pot fi importante, pot contribui la crearea acelor scheme prin care să emitem titluri pe piaţa de capital şi cu acele titluri să contribuim la finanţarea, la capitalizarea ideilor de afaceri viabile şi asta – din nou – într-un parteneriat în care intermediarii financiari trebuie să aibă rolul lor şi locul lor – pentru că expertiza legată de risc este la bănci, nu la stat. Noi, la stat, ştim mult mai puţine decât ştiu intermediarii financiari despre ce înseamnă riscul de afaceri”, a explicat Cristian Păun.

Pe de altă parte, preşedintele FNGCIMM a amintit că ratele pentru multe companii româneşti şi persoane fizice sunt amânate cu sprijinul băncilor.

„Să nu uităm că Fondul, împreună cu băncile, au contribuit la amânarea ratelor. Spre deosebire de criza anterioară, băncile, de data aceasta, au putut să participe intens la zona aceasta de recuperare. Şi au participat foarte, foarte activ, nu numai prin IMM Invest. Să nu uităm că ratele pentru multe companii româneşti şi persoane fizice sunt amânate cu sprijinul băncilor, dar şi Fondul a participat prin garantare şi – să nu uităm că fără acest parteneriat cu băncile nu avem cum să ne dezvoltăm. Dacă vrem să căutăm capitalul, nu trebuie să îl căutăm la stat. Capitalul nu este acolo. Capitalul este în economisirile din bănci, în piaţa de capital românească.”, a mai spus Cristian Păun.