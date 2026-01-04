Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, precum și Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză din cadrul Facultății de Litere anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză.

Născută la 31 martie 1946 (Vinţu de Jos, Judeţul Alba), absolventă în 1969 a specializării Limba și Literatura Franceză – Limba și Literatura Română în cadrul Facultății de Litere a UBB, apoi doctor în filologie în 1977 cu o teză realizată sub coordonarea Prof. Henri Jacquier, succesiv asistent titular (1972-1978), lector (1978-1990), conferențiar (1990-1998), apoi profesor universitar (1998-2011) și profesor emerit (2011-2025), Rodica Pop și-a dedicat întreaga carieră cultivării excelenței academice, promovării dialogului intercultural și formării, cu pasiune și rigoare, a numeroaselor generații de studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători.

Spirit de o erudiție și o noblețe intelectuală rare, Rodica Pop a înființat în 1990 și apoi a coordonat în calitate de directoare Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză (CELBLF), structură academică de excelență, recunoscută internațional, aflată sub patronajul Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză din Belgia și sprijinită constant de Ministerul Culturii al Federației Wallonie/Bruxelles – Service de la Promotion des Lettres, Archives et Musées de la Littérature (Bruxelles), WBI International, Delegația Wallonie-Bruxelles la București, Colegiul European de Traducători de la Seneffe, Agenția Universitară a Francofoniei și Organizația Internațională a Francofoniei.

În cei 35 de ani de activitate, Centrul a devenit un veritabil spațiu de dialog cultural, bucurându-se de prezența a peste 100 de profesori invitați, scriitori, personalități francofone și diplomați care au susţinut cursuri sau conferinţe în cadrul manifestărilor organizate de CELBLF.

Misiunea de promovare a literaturii francofone din Belgia, asumată cu devotament de Prof. Rodica Pop, a fost dublată de o activitate științifică impresionantă prin amploare și diversitate – monografii, coordonare de volume colective și numere tematice, ediții critice, studii și articole, conferințe organizate: Types de discours dans la littérature française du XVIIIe siècle, 1988 ; La Belgique francophone. Lettres & Art, 1991 ; De la istorie la ficţiune, 1995 ; Le discours littéraire dans la France des Lumières, 1997 ; Le fantastique dans les romans de Julien Green, 1997 ; Introducere în Istoria şi Deontologia Traducerii, 1997 ; Études francophones. Variations sur la différence, 2000 ; Randonnées francophones. Minilectures en contexte, 2007 ; La Poétique de l’espace dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, 2013 ; L’Art en toutes lettres. Écrits d’artistes francophones et roumains, 2013 ; Escales littéraires à Cluj. Anthologie bilingue d’auteurs francophones / Escale literare la Cluj. Antologie bilingvă de autori francofoni, 2015.

A fondat și condus până în 2011 programul de masterat Literatură și Civilizație – Dialog Intercultural în spațiul francofon, iar din 1998 a coordonat peste 25 de teze de doctorat, dintre care 10 au fost susținute în cotutelă cu universități europene de prestigiu, formând astfel generații de cercetători cărora le-a insuflat pasiunea pentru literatură și rigoare științifică. A inițiat numeroase parteneriate și proiecte de cercetare în rețea (cu Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea din Liège, Universitatea din Mons, Universitatea din Anvers, Universitatea Artois, Arras, Universitatea „Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand, Universitatea din Haute Alsace, Mulhouse, Universitatea din Geneva, Universitatea din Zurich, Universitatea Alma Mater Studiorum din Bologna, Universitatea din Stellenbosch) și a colaborat de asemenea, în calitate de evaluator și de coordonator, în cadrul programului de cercetare post-doctorală „Eugen Ionescu” (AUF).

La inițiativa sa, a luat ființă și „Colțul francofoniei” în cadrul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca.

În paralel cu activitatea academică, Prof. Rodica Pop a desfășurat o neobosită activitate de traducător, transpunând în limba română, cu exigență și finețe stilistică, opere esențiale ale literaturii belgiene de limbă franceză (Jean Muno, Albert Ayguesparse, Marie Gevers, Henry Bauchau, Thomas Owen, Henri Michaux; Geneviève Damas, Jacques De Decker, Paul Emond, Françoise Wuilmart, Caroline Lamarche). Pasiunea pentru traducere s-a concretizat și prin înființarea colecției „belgica. ro” găzduită de editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, cu peste 40 de titluri publicate până în prezent.

De-a lungul carierei sale, Prof. Rodica Pop a fost membră a unor organizații și societăți culturale și academice de renume precum Société Internationale d’Études Yourcenariennes, Société Internationale d’Études Greeniennes, Societatea Culturală „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj, PEN Club Belgique, Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS) al Universității Auvergne din Clermont-Ferrand și AMOPA – Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques de Roumanie, confirmând astfel recunoașterea internațională a contribuțiilor sale și angajamentul față de valorile culturii și francofoniei.

Prestigiul operei și al carierei sale a fost confirmat de premii și distincții de cel mai înalt nivel, între care: Premiul „Eta Boeriu” pentru traducere, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj (2016); Premiul „Proba limbii române” pentru traducerile din literatura belgiană și promovarea relațiilor interculturale, Festivalul Internațional de Carte Transilvania (2015); Comandor în Ordinul Léopold II, decorație acordată de M.S. Regele Philippe al Belgiei (2015); Doctor Honoris Causa al Universității Blaise Pascal din Clermont-Ferrand (2009); Ofițer al Ordinului Coroanei, Belgia (2006); Cavaler al Ordinului Palmes Académiques, Franța (2001); Premiul literar internațional „Rayonnement des lettres belges à l’étranger” (1998); Premiul literar internațional „Adam de la Poésie” (1996).

În aceste momente nespus de grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor al căror parcurs profesional sau personal a fost marcat de personalitatea luminoasă a dnei Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop. Dispariția sa lasă un gol imens în lumea universitară, însă moștenirea sa intelectuală – opera științifică, traducerile și discipolii formați de-a lungul deceniilor – va rămâne o mărturie vie a unei existențe dedicate literaturii, excelenței și dialogului european.

