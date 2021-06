Primii pași spre construcția bazei sportive și de agrement în Alba Iulia: Primăria a lansat licitația pentru servicii de cercetare arheologică

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat în Sistemul Electronid de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de cercetare arheologica preventiva in vederea obtinerii certificatului de descarcare arheologică în cadrul proiectului „Construire baza sportiva si de agrement zona bazin olimpic”. Valoarea totală estimată a investiției este de 700.000, fără TVA.

Unul din obiectivele Municipiului Alba Iulia are ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor ei.

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor urbei, de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare şi realizarea unor zone de agrement şi practicare a sportului în mai multe zone ale oraşului.

Având în vedere că Municipiului Alba Iulia deţine un singur bazin acoperit (bazin scurt numit şi olimpic cu lungimea de 50 m) şi un ştrand nefuncţional, capacitatea bazinului acoperit este insuficientă pentru gradul de interes al populaţiei pentru înot (de performanţă, de întreţinere, de agrement).

Terenul propus se află pe Bulevardul Republicii nr. 3 din municipiul Alba Iulia, judeţ Alba, baza sportivă şi de agrement propusă urmând a fi amplasată în incinta actualului Bazin Olimpic municipal.

Terenul se află în intravilanul Municipiului şi aparţine domeniului public al Municipiului Alba Iulia conform extrasului de carte funciară nr. 108966. Suprafaţa terenului este de 18 118 mp.

Bazinul pentru inotatori va avea dimensiunile de 25×15,4 m (conf. FR 2.5/pag. 115 din Cartea Federaţiei Romane de Natatie si Pentatlon Modem) si adancimea variabilă cuprinsa intre 1,40^2,0 m. Va fi dotat cu blocstarturi pentru 6 culoare pe latura scurta cu orientare est si cu gradene pe latura sud-estica.

Bazinul de agrement va avea o adâncime maximă constantă de 1,40 m, iar zona de relaxare va fi separată de cea de agrement/iniţiere printr-un bloc solid pe care se vor monta sisteme de hidromasaj (sistem 1). Zona de relaxare primeşte o formă semicirculară şi are amplasate central paturi pentru hidromasaj, organizate circular sistem 2). în centrul zonei create de grupurile de paturi cu hidromasaj, va fi desenat în finisaj simbolul „Celeilalte capitale – Alba lulia” ce va marca un sistem de hidromasaj în pardoseală (sistem 3).

Bazinul pentru copii este format din 2 bazine circulare unite intre ele, cu adancimea variabila, de la 0,2 0,40 m.

Accesul in bazin se va face in zona cu adancimea mica, cu ajutorul unei trepte mai late, care are rolul de a acomoda copiii cu apa, in zona respectiva adancimea acesteia fiind de 0,10 m.

Acest bazin va fi animat cu jocuri de apa interactive şi tobogane, montate pe categorii de varsta. In zona cu adâncime mica, de 0,25 m, se vor monta tobogane pentru copii mici cu forme atractive – elefant, arici. Tot aici se vor monta la umbra unei instalaţii palmier, 5 ciupercuţe stropitoare.

Trecerea spre al doilea cerc se va face printr-un tunel „răcoritor”, format din patru arce ce vor crea o panza de apa. In zona pentru copii mai mari vor fi amplasate jocuri de apa ce solicita si implica activ copiii – un sistem de vase cu pompa ce se vor umple si vor stropi adversarul si doua pistoale de apa rotative, montate in radier, care vor trage la o tinta comuna. In zona unde apa va atinge 0,40 m se va monta un tobogan mare.

Punctul alimentar va fi de tip fast-food şi va permite publicului consumul de sandwich-uri, cafea, băuturi răcoritoare, dulciuri, etc. Va fi o construcţie din cărămidă eficientă în continuarea grupului sanitar pentru public ,cu funcţiune sezonieră, ce va avea în zona adiacentă amenajată o terasă acoperită cu structură de emn, prevăzută cu sisteme retractabile de umbrire.