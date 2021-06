Primarul Reșiței suține reorganizarea administrativă propusă de Emil Boc. Edilul din Ceru Băcăinți a încasat un salariu de peste 60.000 de lei/an

Ioan Popa, din cadrul PNL, primar al orașului Reșița, susține reorganizarea administrativă a României, așa cum a propus Emil Boc. În județul Alba, Ceru Băcăinți are 266 de locuitori, iar în anul 2018, primăria avea 8 angajați și 8 consilieri locali. Potrivit declarației de avere pe 2020, primarul Ioan Trif a încasat un salariu de 60.352 de lei/an.

“România nu a putut atrage fonduri la nivel regional, pentru că nu îndeplinim criteriile de populație, cu excepția Sucevei, care are peste 800.000 de locuitori. Județele noastre nu se califică la dimensiunea definiției de regiune în UE. Pentru asta trebuie să comasăm județele. Atunci le-am comasat în 16 județe, de fapt erau 13, plus trei. Ultimele trei erau Harghita, Covasna și Mureș, pentru că UDMR nu dorise sub nicio formă ca aceste județe să facă parte din alte zone și să își piardă majoritatea. Le-am oferit ultima soluție și să rămână la aceste județe distincte și să le comasăm pe celelalte.

Nici acolo UDMR-ul nu a fost de acord și proiectul de regionalizare, pe care l-am avut pe masă, s-a oprit. Dacă se va face, nu cred, pentru că nu se face nici asta cu comunele. Dar gândiți-vă ce ar însemna să distrugi un sistem clientelar, care e din 1968, de 55 de ani? În județe pe lângă primării sunt Poliție, servicii de cadastru, carte funciară, sistem care și-a clădit mici clici. O dată acestea rupte, gândiți-vă cum ar respira România prin distrugerea acestui sistem clientelar, construit în atâția amar de ani”, a declarat Emil Boc.

Primarul Reșiței cere, la fel ca Boc, reorganizare administrativă

Primarul liberal al Reșiței i-a susținut propunerea, arătând că au fost înființate comune care au 86 de locuitori.

„Organizarea administrativă a României datează din anul 1968, timp în care în extrem de multe orașe, comune și sate a scăzut dramatic numărul de locuitori. Spre deosebire de Germania, Franța, Ungaria, Serbia, etc, state în care nu există structură administrativă sub 2.000 de locuitori, în România avem comune cu primar, secretar de comună, birou administrativ, Consiliu Local, la 86 de cetățeni”, a pscris Ioan Popa pe Facebook.

Cea mai mică comună din țară este Brebu Nou din Caraș Severin, arăta Europa Liberă, acum câteva luni. Potrivit recensământului din 2011, comuna avea 86 de locuitori.

Comuna Bătrâna din Hunedoara avea, în 2011, 124 de locuitori.

Comuna Ceru Băcăinți din Alba – 266 de locuitori. În 2018, primăria avea 8 angajați și 8 consilieri locali. Potrivit declarației de avere pe 2020, primarul Ioan Trif a încasat un salariu de 60.352 de lei/an.

