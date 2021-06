Primăria municipiului Aiud : precizări cu privire la proiectul „Transport public ECOLOGIC în municipiul Aiud”

„Cu privire la proiectul „Transport public ecologic în municipiul Aiud”, Cod SMIS 121926, finanțat din fonduri europene prin POR 2014-2020, facem următoarele precizări:

1. Municipiile au obligația prin lege de a oferi un serviciu public de transport. În același timp, cetățenii au semnalat faptul că actualul serviciu de transport nu se ridică la așteptările lor. Uniunea Europeană oferea printr-o linie de finanțare modernizarea acestui serviciu, iar noi am profitat de această oportunitate.

2. Majoritatea apelurilor de finanțare au o cofinanțare din partea beneficiarului. Cu alte cuvinte, tu pui o parte din bani, iar finanțatorul îți dă o altă parte. În cazul acestui proiect, noi vom pune aprox. 20 mil. lei și vom primi aproximativ 41 mil. lei. Cofinanțarea noastră și costurile neeligibile au fost transparente de la început atât pe site-ul nostru, cât și pe site-ul ADR sau în presa județeană.

3. Cu toții știm că prețurile evoluează de la an la an. Scrierea proiectului a început în anul 2017, iar de atunci s-a majorat prețul materialelor de construcții, costul salariilor din construcții, etc. În plus, la avizarea proiectului tehnic de către ISU am avut o modificare a soluțiilor față de 2017 pentru că legislația s-a modificat între timp. Toate acestea duc la creșterea costurilor proiectului. De asemenea, este bine de știut că acest deviz este unul maximal și, întotdeauna, în licitație valoarea acestuia scade.

4. ADR Centru, în calitate de finanțator, a verificat pentru conformitate Proiectul Tehnic și a considerat documentația tehnică aferentă PT-ului ca fiind conformă, cu solicitarea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați.

5. Imaginați-vă că cineva vă oferă 40.000 de EURO pentru a vă construi o casă în valoare de 60.000 EURO. Dumneavoastră trebuie să mai puneți 20.000 EURO. Unii ar alege să pună contribuția respectivă, alții nu. Noi, cei care am scris proiectul, facem parte din prima categorie. Suntem conștienți că aceasta este o oportunitate cu care Aiudul nu se va mai întâlni niciodată. Fondurile europene trebuie atrase și valorificate la maximum.

PS: „Manipulare prin omisiune de informare” este atunci când omiți să spui că prin acest proiect intră în Aiud peste 41 milioane lei (410 miliarde lei vechi – PATRU SUTE ZECE MILIARDE DE LEI VECHI) fonduri nerambursabile. Mai mult, datorită acestui proiect va fi înființată Compania de Transport Public Urban Aiud care va crea aproximativ 60 de locuri de muncă pentru aiudeni.”, scriu reprezentanții primăriei Municipiului Aiud pe mediul de socializare în data de 18.06.2021.