Președintele Klaus Iohannis: „Peste 70% din totalul elevilor din România au reînceput fizic școala de luni, 8 februarie”

Președintele Klaus Iohannis a declarat că peste 70% din totalul elevilor din România au reînceput fizic școala de luni, 8 februarie, la finalul unei întâlniri cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Președintele Klaus Iohannis a susținut la ora 17:15 o declarație de presă, în urma discuțiilor avute cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Iohannis l-a convocat pe acesta la o ședință, la Palatul Cotroceni, la ora 14:00. Cîmpeanu a fost însoțit la Cotroceni de Ioana Lazăr, secretar general al ministerului, și de secretarul general adjunct, Sorin Decă.

Președintele Klaus Iohannis, cele mai importante declarații:

Am avut o discutie foarte importanta cu ministrul Cimpeanu, cu alte persoane din educatie, am abordat 2 teme mari: prima este școala fizic. Am făcut o analiza impreuna asupra scolii care a inceput luni. Am vrut sa stim cati copii au fost detectati cu covid-19, șamd

A doua mare tema este locul României educate în planul national de redresare si rezilientă

Voi explica pe scurt amandoua temele. Sunt peste 10.000 de școli care functioneaza fizic, cu elevii prezenti in scoala. Sunt aproximativ 6.000 de unitati de invatamant care functioneaza in scenariul galben. Peste 2 milioane de elevi au reînceput fizic școala de luni, 8 februarie. Asta reprezinta peste 70% din totalul elevilor din România. Ceilalți care au rămas in online isi continua studiile in aceasta forma.

Sursa: edupedu.ro