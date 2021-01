Portarul Cătălin Suciu, într-un moment de răscruce al carierei! Goalkeeperul Industriei Galda de Jos vrea să renunțe la fotbal până la vară

Pentru portarul Cătălin Suciu, fotbalist în vârstă de 22 de ani, iarna anului 2021 reprezintă un moment de răscruce al carierei. Goalkeeperul Industriei Galda de Jos, fornație al cărui căpitan a fost în ultimele jocuri din turului Ligii a 3-a, trebuie să se decidă ce va face în privința viitoarei destinații, dar, în primul rând să-și declanșeze resortul intern pentru a câștiga lupta cu kilogramele, pe care a pierdut-o în ultimii 3-4 ani.

Echipierul “galben-albaștrilor” a avut în intersezon tatonări cu Unirea Dej și Viitorul Șelimbăr, liderii în serii ale eșalonului terț, a 7-a și a 9-a, formații care se bat pentru promovarea în Liga a 2-a, dar o ofertă clară și de la conjudețeana CS Ocna Mureș, sau Măgura Cisnădie, dar, în același timp ar intenționa să renunțe, până la vară, la activitate!

“Mai am contract cu Industria Galda, formația din localitatea natală și mă preocupă soarta echipei. În cazul în care fotbalul nu moare în comună, deși se prefigurează un scenariu sumbru, aș fi dorit să rămân și să pun umărul la salvarea de la retrogradare”, a spus fotbalistul ce a disputat 9 din cele 10 runde în tur, lipsind în ultimul meci, cel cu Avântul Reghin, din pricina infectării cu COVID-19.

*Penalty-urile, cu bune și rele

Remarcat de-a lungul vremii pentru jocul excelent de picior, devenitt executant al loviturilor libere și al loviturilor de pedeapsă, Cătălin Suciu a trăit de la extraz la agonie execuțiile din punctul cu var în prima parte a campionatului. Mai întâi, în etapa a 4-a, a parat, lângă furnale, șutul lui R. Cristian (min. 72), din lovitură de la unsprezece metri în partida CS Hunedoara – Industria Galda 2-1. La polul opus, al decepțiilor, s-a găsit în runda a 9-a, în ultimul joc în care a evoluat, derby “de Alba” Industria Galda de Jos – CS Ocna Mureș, în care a trimis peste transversala porții lui Angeru, în prima repriză, din pucntul cu var. Un duel cu totul nebun, cu Cătălin Suciu protagonist, s-a consemnat în ediția precedentă, la Cisnădie, în octombrie 2019, confruntarea Viitorul Șelimbăr – Industria 2-2. Atunci, în minutul 73, portarul găldean a transformat un penalty, reușind primul gol în eșalonul terț, iar în minutul 90+5 a apărat lovitura lui Neacșa de la 11 metri!

*”Trebuie să slăbesc ca să mă reapuc de fotbal!”

“În mod categoric trebuie să slăbesc, să duc o luptă cu mine însumi, pentru a mă reapuca de fotbal. Dacă ar fi să optez pentru o altă provocare, mi-ași dori o echipă care se bate pentru promovare”, a spus portarul format de Unirea Alba Iulia, ale cărei buturi le-a apărat un deceniu, până în ianuarie 2019.

În urmă cu 4 ani a fost în curtea FCSB-ului, aproape de transferul carierei, pregătindu-se sub comanda lui Laurențiu Reghekampf, însă ratarea transferului l-a debusolat total. Prin 2016-2017, pe când era junior al “alb-negrilor” din Cetatea Marii Uniri, făcea naveta între loturile naționale Under 17 și Under 19, având colegi precum Ianis Hagi, Cicâldău, Florinel Coman, Ghiță, Oaidă, Pașcanu, Nicolae Carnat sau Adrian Petre în dreptul său figurând convocări constante la reprezentativele tricolore. Șochează prin dimensiunile corporale la aparițiile pe gazon, însă mustește de talent, lipsindu-i doar ambiția de a-și reveni.

„Ratarea transferului în București a însemnat începutul declinului. Am stat două săptămâni la pregătire cu Steaua, am plecat la o convocare la naționala Under 19 și urma să revin pentru a semna contractul. Din păcate, conducerea Unirii Alba Iulia, club aflat atunci în liga a patra, n-a ajuns la nicio înțelegere financiară pentru vânzarea mea. A fost o adevărată lovitură. S-a rupt ceva în mine, am început să nu mai pun preț pe fotbal și să nu mă mai îngrijesc de alimentație. Ambiția mi s-a topit dintr-odată și nu m-am mai abținut de la nimic”, a explicat Suciu pentru Gazeta Sporturilor.

Puștiul a apucat să participe la două campanii de calificare juvenile, în ambele ratând intrarea în Turul de Elită. În 2015, a jucat cu naționala Under 17 (antrenor Bogdan Vintilă) la calificările din Albion, fiind integralist: 0-3 cu Slovenia, 0-2 cu Norvegia, 1-2 cu Anglia. Anul următor, cu Under 19 (antrenor Andreas Spier), a avut un traseu similar, dar numai ca rezervă a lui Tordai: 0-3 cu Cehia, 0-4 cu Austria, 1-3 cu Slovacia. Timpul îi este un aliat, deocamdată, însă Cătălin Suciu este obligat, dacă mai crede în potențialul său, să scape de kilogramele ce-l apasă, pentru a nu se irosi și a confirma, din păcate, zicala “s-a născut talent și a terminat speranță”.