Peste 3600 de persoane din Alba s-au programat pentru a se VACCINA anti-COVID, în următoarea săptămână. Câte imunizări se vor face într-o singură zi

3605 persoane din Alba s-au programat prin intermediul platformei pentru a se vaccina anti-COVID în perioada 18-25 ianuarie inclusiv. Cele mai multe persoane s-au înscris la centrul amenajat la Alba Iulia, în Sala de sport a Universității “1 Decembrie 1918” – 1796 de persoane.

Potrivit DSP Alba, locurile sunt ocupate 100% până în 23 ianuarie inclusiv. Capacitatea de vaccinare a acestui centru este de 240 de persoane pe zi.

Și la Sebeș, Cugir, Blaj și Aiud, unde capacitatea de vaccinare este de 60 de persoane pe zi, locurile sunt ocupate aproape în totalitate pentru săptămână viitoare.

Până în prezent, județul Alba a solicitat și recepționat 3646 de doze de vaccin anti-COVID marca Pfizer. Au fost imunizate până acum 3041 de persoane din județ.

Faza a doua a campaniei de vaccinare a debutat vineri în județul Alba, cu imunizarea persoanelor găzduite în cămine pentru vârstnici și centre sociale. Vineri și sâmbăta echipele mobile au vaccinat 364 de persoane din centre rezidențiale din Alba (185 în Alba Iulia, 143 la Aiud și 36 la Câmpeni). Acțiunea continua și azi cu zona Sebeș. Până la acest moment nu au fost raportate doze irosite sau reacții adverse.