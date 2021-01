Peste 180 de sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmi, în județul Alba, pentru nepurtarea măștii, în cursul săptămânii 5 – 12 ianuarie

Acțiunile executate de către Jandarmeria Alba, sunt continuate pentru prevenirea și limitarea infectării cu noul Coronavirus alături de alte structuri și autorități, pe raza județului Alba.

Pe timpul misiunilor executate în vederea verificării respectării măsurilor impuse prin Legea nr. 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost verificate de către jandarmi mai multe zone aglomerate, printre care parcuri, terase, mijloace de transport în comun și autogări, restaurante și spatii de cazare.

În perioada 05.01.-12.01.2021, au fost aplicate 183 de sancțiuni contravenționale, sub formă de avertisment, pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară împotriva COVID-19.

Sub coordonarea Instituției Prefectului- Județulului Alba, acțiunile vor continua și în perioada următoare, iar scopul acestora este unul preventiv și de informare a cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de protecție sanitară.

Pentru a evita creșterea numărului de infectări și a îmbolnăvirilor, facem apel la cetățeni să respecte cu strictețe prevederile ok legale incidente și să semnaleze cazurile de încălcare a normelor de protecție sanitară fie direct echipajelor de jandarmerie, fie prin apel la TelVerde 0800 800 165.