Pentru vremuri de criză și nu numai…

Cum oferă suport gratuit pentru afaceri, serviciile Enterprise Europe Network?

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderi. Este formată din organizații de sprijinire a mediului de afaceri și profesionale, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare din peste 60 de țări, incluzând cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European (inclusiv Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si alte țări terțe.

Noi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, ca organizație membră a Enterprise Europe Network, sprijinim de peste 12 ani mediul de afaceri din Transilvania. Oferim gratuit companiilor care solicită servicii de informare și consultanță pentru aspecte referitoare la legislația europeană, asistență pentru identificarea de parteneri de afaceri, dar și servicii de consiliere a IMM-urilor inovatoare pentru a cunoaște oportunitățile de finanțare pentru proiecte de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare cât și pachete personalizate pentru îmbunătățirea managementului inovării.

Ne place să credem că munca noastră este definită de rezultatele pe care le obținem, de aceea suntem bucuroși să împărtășim cu voi povești de succes care încep să se acumuleze, descriind călătoriile unice ale antreprenorilor din Transilvania.

Prima poveste este a firmei Cattus SRL din Târgu Mureș care și-a început activitatea ca distribuitor specializat în distribuția de dispozitive, instrumente și echipamente medicale. Odată cu dezvoltarea afacerii, Cattus SRL și-a propus să fructifice cunoștințele acumulate de-a lungul anilor și oportunitățile de creștere a pieței medicale regionale dorind să își extindă gama de produse. Prin urmare, compania a apelat la serviciile Enterprise Europe Network pentru identificare de parteneri de afaceri. Ținta companiei au fost producătorii medicali interesați să-și vândă produsele pe piața românească în baza unui contract de servicii de distribuție. Cu ajutorul nostru Cattus a reușit să încheie acorduri de colaborare cu firme din Portugalia, Maria Britanie și de câteva luni cu o firma din Suedia.

Continuând povestea noastră, ajungem în Brașov, la Iceberg Consulting SRL, o companie de consultanță în inovare și transfer tehnologic cu o experiență extinsă în proiecte europene și naționale focalizate pe inovare și transformare digitală care coordonează activitatea EIT Manufacturing din România. Agenția pentru dezvoltare Regională Centru, prin serviciile Enterprise Europe Network a oferit sprijin companiei Iceberg Consulting în pregătirea documentației pentru formularul de cerere și a oferit o scrisoare de susținere care atestă sprijinul regional pentru CCI în legătură cu Strategia regională de specializare inteligentă. Hub-ul își propune să acționeze ca un punct de interacțiune între EIT Manufacturing și actorii locali din ecosistemul românesc, sporind, de asemenea, implicarea și participarea părților interesate locale prin organizarea de evenimente de informare si promovarea apelurilor de proiecte și oportunități ale EIT Manufacturing.

Cod de incorporat pentru video EEN

Cea de-a treia poveste este despre un client nou al Enterprise Europe Network din județul Alba și despre cum pireuri din fructe românești vor ajunge pa piața din Polonia. Colaborarea cu Prefera Foods a început anul acesta, 2020, când biroul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru a răspuns unei solicitări de pe platforma EEN referitoare la producătorii străini de piureuri de fructe, date pe care o companie poloneza le căuta la acea vreme. Un prim pas a fost, oferirea datelor de contact ale companiei românești, Prefera Foods. Compania din Polonia, a analizat catalogul de produse al Prefera Foods, solicitând mostre ale acestor produse, care au fost expediate rapid din România. Aceste produse au fost apreciate foarte mult, atât în ceea ce privește gustul, cât și calitatea ingredientelor utilizate. Companiile au încheiat un acord verbal în septembrie 2020, urmând sa semneze un acord în viitorul apropiat.

”În ultimul an s-a dovedit clar că IMM-urile, chiar și pe timp de criză reprezintă motorul economiei naționale. Spiritul antreprenorial, deschiderea pentru nou, perseverența, flexibilitatea sunt doar câteva dintre trăsăturile principale ale acestor inițiative private. De aceea sunt mulțumit că în 2007 am decis să fim alături de IMM-uri prin Biroul Enterprise Europe Network. Pe lângă faptul că am reușit să contribuim la succesul lor, am avut și noi de învățat de la antreprenori și sper ca și în continuare să putem veni în sprijinul IMM-urilor din Regiunea Centru” – a precizat directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu.

Acestea sunt doar câteva dintre poveștile de succes ale companiilor din Transilvania și doar câteva dintre rezultatele Enterprise Europe Network. Dacă compania dumneavoastră este pregătită să se extindă pe noi piețe și doriți să rescrieți alături de noi povestea mediului antreprenorial din Transilvania ne puteți contacta accesând site-ul https://www.een-transilvania.ro sau să contactați specialiștii EEN la adresa office [at] adrcentru.ro.

ADR Centru, în calitate de organizație membră a Rețelei Enterprise Europe Network,

vă dorește un an 2021 plin de realizări și succes în afaceri!