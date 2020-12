Partidele și-au împărțit comisiile din Parlament. AUR a luat Egalitate de șanse între femei și bărbați și Respectarea Constituției

După ce PSD a amenințat că va bloca reunirea noului Parlament, social democrații au primit conducerea mai multor comisii importante, astfel încât parlamentarii partidului să participe la ședințe și să nu blocheze constituirea noului Parlament.

Printre comisiile primite de PSD se numără comisia de transporturi, comisia economică sau comisia pentru agricultură. La Senat, PSD va avea comisia pentru politică externă, cea pentru sănătate sau pentru afaceri europene.

În total, PSD a obținut conducerea a 8 comisii la Camera Deputaților și 8 la Senat, PNL are 5 comisii la Camera Deputaților și 6 la Senat, USR PLUS va conduce 4 comisii la Camera Deputaților și 4 la Senat, AUR, câte două comisii în fiecare cameră, UDMR are în total 3 comisii, iar minoritățile au primit comisia pentru drepturile omului.

Cum au fost împărțite comisiile parlamentare

Camera Deputaților

PSD:

Comisia de transporturi

Comisia economică

Comisia pentru agricultură

Comisia pentru administrație

Comisia pentru învățământ

Comisia pentru abuzuri

Comisia pentru regulament

Comisia pentru afaceri europene

PNL:

Comisia pentru buget

Comisia pentru mediu

Comisia pentru sănătate

Comisia pentru Aparare

Comisia pentru tehnologia informației

USR

Comisia pentru muncă

Comisia pentru cultură

Comisia juridică

Comisia pentru tineret și sport

UDMR

Comisia pentru politică externă

AUR

Comisia pentru egalitate de șanse

Comisia pentru constituționalitate

Minorități

Comisia pentru drepturile omului

Senat

PSD

Comisia pentru constituționalitate

Comisia de politică externă

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru ape și păduri

Comisia pentru sănătate

Comisia pentru comunicații

Comisia pentru regulament

Comisia pentru drepturile omului

PNL

Comisia juridică

Comisia de apărare

Comisia pentru agricultură

Comisia de învățământ

Comisia pentru cultură

Comisia pentru transporturi

USR

Comisia pentru buget

Comisia economică

Comisia pentru muncă

Comisia pentru mediu

AUR

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor

Comisia pentru cercetarea abuzurilor

UDMR

Comisia pentru administrație

Comisia pentru mediu

Sursa: digi24.ro