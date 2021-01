Papa Francisc a transmis un mesaj de CONDOLEANȚE după moartea episcopului greco-catolic de Cjul-Gherla, Florentin Crihălmeanu. A fost citit de Cardinalul Lucian Mureșan, din Blaj

Cea mai importantă persoană din Biserica Catolică, Papa Francisc, a dorit să transmită un mesaj de condoleanțe după moartea episcopului greco-catolic de Cjul-Gherla, Florentin Crihălmeanu, răpus de CODID-19.

„Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan,

Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia

Am aflat cu durere vestea trecerii la Domnul a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial de Cluj-Gherla și înălțând rugăciuni fierbinți către Dumnezeu pentru a-i oferi acestui zelos păstor răsplata promisă slujitorilor Săi fideli, doresc să-mi manifest apropierea spirituală și mă unesc la doliul acestei Biserici.

Exprimându-mi sincere condoleanțe Preafericirii Voastre, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor Eparhiei de Cluj-Gherla, împart din inimă tuturor binecuvântarea apostolică.

Sfântul Părinte

Papa Francisc”, a fost mesajul Suveranului Pontif, care a fost citit de Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore, Claudiu Lucian Pop (de la Blaj), cu prilejul slujbei de înmormândare.

Sursa: e-cummunio.ro