OFICIAL| UNTOLD 2021 va avea loc. Edi Chereji: „Putem să facem festival doar cu vaccinații”

Organizatorul festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA, spune că în condițiile anunțate joi de guvern, se pot organiza aceste festivaluri mari, dar este nevoie de publicarea normelor în Monitorul Oficial până la sfârșitul lunii.

El speră, de asemenea, că autoritățile vor reveni și vor da posibilitatea ca și cei care se testează sau care au trecut prin boală să participe la evenimente, pentru că altfel ar fi o măsură discriminatorie.

„Din punct de vedere logistic, din punct de vedere artistic, din punct de vedere a ceea ce depinde de noi, suntem pregătiți de UNTOLD, dar să vedem cum arată această Hotărâre în forma ei finală. Avem nevoie de o decizie finală, să știm cum arată normele, până la finalul lunii mai. Noi trebuie să știm până la 1 iunie care sunt soluțiile și normele finale. Noi putem să facem UNTOLD în aceste condiții (doar cu vaccinați), dar ar trebui să se revină asupra acestei limitări, doar cu cei vaccinați, pentru că nu fi acuzați noi ca stat ca discriminare, în condițiile în care la alte festivaluri deja anunțate, și în Belgia, și în Statele Unite, nu s-a pus problema de a limita doar la cei vaccinați”, a declarat Edi Chereji, joi seara, la Digi24.

„Cu datele actuale, da, noi pornim, nu avem motiv să nu pornim evenimentul. Atâta vreme cât nu există o limitare a capacității, noi n-avem niciun motiv să nu facem festivalul, cu atât mai mult cu cât ne-am zbătut până acum să obținem niște măsuri mai relaxate, dar care în același timp să aducă și siguranță participanților. Eu voiam să trag un semnal de alarmă vizavi de această poziționare a noastră, nu doar a festivalului UNTOLD, ci a țării”, a adăugat Edi Chereji.

UNTOLD 2021 va avea loc

„Dacă avem participanții vaccinați înseamnă că putem să dăm drumul la evenimente fără să existe această limitare a numărului de participanți. Pe de altă parte, noi am insistat și sperăm că în continuare se ia în calcul și acea măsură, care să nu fie una discriminatorie și care să le permită și celor care nu s-au vaccinat să vină la evenimente atâta vreme cât se testează sau atâta vreme cât au trecut prin boală și au anticorpi”, a spus Edi Chereji.

Organizatorii marilor festivaluri încă speră că autoritățile vor reveni asupra reglementărilor și vor permite și accesul persoanelor care se testează sau al celor care au trecut prin boală.

„La ora actuală asta este ceea ce am înțeles din ce s-a comunicat (liber la numărul de participanți doar dacă sunt toți vaccinați – n.r.), așteptăm să vedem și ceea ce va apărea în Monitorul Oficial. Cred că și în situația în care și în Monitorul Oficial va rămâne această variantă, de a permite fără un număr limitat de participanți, singura condiție fiind de a fi vaccinați, eu cred că autoritățile vor putea să mai revină asupra acestei decizii care în primul rând, cred eu, i-ar discrimina pe cei care și-ar dori să vină la evenimente și nu pot din considerente medicale să se vaccineze. Sau să nu uităm că noi avem mulți participanți la evenimente care sunt sub 18 ani, vaccinarea pentru persoanele de peste 11 ani abia începe, deci pentru noi ar fi o problemă și din acest punct de vedere. De aceea, cred că autoritățile vor încerca să completeze această primă decizie luată acum, care cred eu că totuși are și o parte bună – oferă un orizont de speranță că cel puțin persoanele care sunt vaccinate au garanția că pot participa la evenimente – și în același timp trebuie găsită o soluție și pentru ceilalți, care nu se pot vaccina, dar sunt responsabili și sunt dispuși să se testeze ori de câte ori e nevoie”, a arătat Edi Chereji.

„Eu sunt convins că atunci când oamenii vor ști că au garanția 100 la 100 că pot participa la evenimente se vor vaccina în număr și mai mare. Și acum avem 50-60 la sută din cei care participă la evenimentul nostru deja vaccinați”, a adăugat organizatorul UNTOLD.

Guvernul a decis joi relaxarea mai multor restricții începând cu data de 1 iunie. Vor fi deschise cluburile, barurile și discotecile, la o capacitate de 50%, pentru persoanele vaccinate. De asemenea, începând cu 1 iunie, vor putea fi organizate evenimente mari, în spațiu deschis, cu până la 1.000 de persoane care fac dovada vaccinării, a unui test PCR negativ sau că au trecut prin boală. Se pot organiza și evenimente cu mai mult de 1.000 de persoane, dacă toate sunt vaccinate.

