OFICIAL| 68 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore: LISTA localităților din care provin noile cazuri de COVID-19

Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 68 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 13219 persoane confirmate, 12000 persoane vindecate, 350 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate 422 de probe (319 la SJU și 103 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 148841.

Localitățile din care provin 68 de noi cazuri:

BUCIUM 1

CERGĂU 1

DAIA ROMÂNĂ 3

IGHIU 2

METEȘ 1

SÂNCEL 2

SÂNTIMBRU 2

SOHODOL 2

VINȚU DE JOS 1

AIUD 1

ALBA IULIA 21

BLAJ 4

CÂMPENI 2

CUGIR 5

SEBEȘ 2

TEIUȘ 1

ZLATNA 1

+ 16 noi cazuri identificare în focare mai vechi