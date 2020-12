Noul magazin LIDL din Alba Iulia se va deschide în 17 decembrie! Câte locuri de muncă va crea

Lidl continuă investițiile pe plan local prin inaugurarea a trei noi magazine pe data de 17 decembrie: unul în Alba Iulia, unul în Brăila, iar cel de-al treilea în Focșani. Toate cele trei unități dispun de stație de încărcare pentru automobilele electrice.

Noul magazin Lidl din Alba Iulia este situat pe Strada Republicii, Nr. 1, cel din Brăila este situat pe Calea Călărașilor, Nr. 333 A, iar cel din Focșani se află pe Strada Bîrsei, Nr. 15. În urma inaugurării noului magazin Lidl din Alba Iulia, vor fi create 24 de noi locuri de muncă. De asemenea, în noile magazine Lidl deschise în Brăila și Focșani vor lucra 20 de angajați.

Toate cele trei magazine nou inaugurate dispun de o suprafață de vânzare de peste 1.300 m². Totodată, magazinul Lidl din Alba Iulia are peste 150 de locuri de parcare, cel din Brăila are peste 90 de locuri de parcare, iar unitatea Lidl din Focșani este prevăzută cu peste 130 de locuri de parcare. În plus, cele trei magazine dispun în parcări de stație de încărcare pentru automobilele electrice, unde se vor putea alimenta câte două mașini simultan.

Lidl optimizează constant formatul magazinelor, astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar și să ofere o experiență de cumpărături cât mai bună. Prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcțiilor şi în conformitate cu normele de protecție a mediului, noile unități Lidl din cele trei orașe dispun de soluții și tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficiență energetică. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED, cu senzor de prezență, sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de ventilație ori stația de încărcare pentru automobile electrice.

Pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, pe baza recomandărilor oficiale ale autorităților, Lidl face o serie de recomandări pentru clienți, publicate atât online, cât și în incinta magazinelor. Printre cele mai importante recomandări se numără plata cu cardul bancar, evitarea zonelor aglomerate, atingerea doar a fructelor și legumelor pe care doresc să le cumpere și păstrarea distanței recomandate față de alte persoane. Pentru a-i ajuta pe clienții care stau la coadă să păstreze distanța recomandată față de cei din jurul lor, și în noile magazine Lidl se găsesc indicatoare pe podea în zona caselor de marcat. În același timp, pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, Lidl face apel la solidaritatea clienților pentru a respecta la rândul lor atât recomandările autorităților, cât și măsurile individuale de prevenție în timpul cumpărăturilor.

Inaugurarea celor trei unități Lidl din Alba Iulia, Brăila și Focșani continuă strategia companiei de a oferi zilnic românilor produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preț, într-o largă varietate de sortimente. Lidl reușește să respecte această misiune investind constant în sustenabilitate, la baza acțiunilor companiei stând eficiența și demersurile de dezvoltare durabilă. În plus, Lidl promovează cu consecvență colaborarea cu producătorii locali, multe dintre mărcile de calitate comercializate în rețea fiind produse în România.

