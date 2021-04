Noi modificări în Codul Muncii: Fără pontaj, fișa postului sau regulament intern pentru unele firme

Obligativitatea întocmirii fișei postului, a condicii de prezență și a regulamentului intern a fost eliminată pentru microîntreprinderi, anunță Raluca Turcan. De asemenea, angajații pot fi pregătiți de la distanță pentru telemuncă și se poate folosi semnătura electronică în încheierea contractelor.

„Astăzi am adoptat în primă lectură două ordonanţe de urgenţă extrem de importante pentru mediul de afaceri, încercat în această perioadă, ordonanţe de urgenţă care simplifică relaţiile de muncă prin digitalizare şi debirocratizare. O ordonanţă de urgenţă include prevederi privind folosirea semnăturii electronice, avansată sau calificată, însoţită de marca temporală, în încheierea contractelor de muncă, în relaţiile cu instituţiile statului pentru angajatori sau angajaţi. Şi, de asemenea, această ordonanţă de urgenţă dă posibilitatea angajatorului să achiziţioneze semnătura electronică pentru angajat. În acelaşi timp, tot prin această ordonanţă de urgenţă am încercat să simplificăm activităţile în telemuncă ţinând cont de faptul că în momentul de faţă avem declarate aproximativ 400.000 de contracte cu clauză de telemuncă comparativ cu 50.000 de contracte existente anul trecut în aceeaşi perioadă”, a spus Raluca Turcan.

Ea a explicat că pentru facilitarea relaţiilor de muncă la distanţă prin această ordonanţă de urgenţă se dă posibilitatea pregătirii angajaţilor de la distanţă pentru activitatea în telemuncă, scrie Agerpres.

„De asemenea, dăm posibilitatea să se folosească semnătura electronică în încheierea contractelor de telemuncă. Nu mai puţin importantă este şi prevederea prin care în activitatea de telemuncă instruirea angajaţilor de către angajatori să prevadă şi obligativitatea angajaţilor de a păstra confidenţialitatea documentelor pe care le manipulează în activitatea de la distanţă. Şi, de asemenea, tot pentru activitatea digitală am inclus şi obligaţia de arhiva digital contractele de muncă şi alte documente elaborate în relaţiile de muncă”, a precizat Raluca Turcan.

Tot în şedinţa de Guvern de joi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă prin care microîntreprinderile cu maximum 9 angajaţi nu vor mai avea obligativitatea întocmirii fişei postului, a condicii de prezenţă şi a regulamentului intern pentru angajaţi.

„O altă ordonanţă de urgenţă oferă o gură de oxigen pentru aproximativ 445.000 de microîntreprinderi din România care în momentul de faţă au sub 9 angajaţi. Şi anume, am eliminat obligativitatea întocmirii fişei postului, a condicii de prezenţă şi a regulamentului intern. Acestea sunt acte birocratice care pe lună, pentru o microîntreprindere cu 2 angajaţi presupune completarea unui set atât de consistent de documente. Practic am eliminat o muncă în plus pe care angajatorii pot să o desfăşoare fie verbal, în relaţia cu angajaţii, fie printr-un act scris şi asumat de mână întrucât vorbim despre întreprinderi mici şi mijlocii care au nevoie de flexibilitate în aceste relaţii de muncă”, a mai declarat Raluca Turcan.

