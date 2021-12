Model de FELICITARE de ANUL NOU 2022. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion

Mesaje de Anul Nou 2022 în limba engleză • Happy New Year • Urări și felicitări traduse care pot fi transmise prin SMS de revelion 2021-2022.

Tot mai mulți români trimit mesaje în limba engleză cu ocazia Crăciunului, Paștelui sau intrării în noul An. Dacă vrei să le urezi celor dragi, în limba engleză, An nou fericit, alege unul de mai jos și nu vei da greș:

Mesaje de Anul Nou în engleză

Season’s greetings and best wishes for a new year that fills your heart with joy. Happy New Year! (Îți transmit salutări de sărbători și cele mai bune gânduri pentru noul an, să-ți umple inima de bucurie. An nou fericit!)

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year! (Vă dorim sănătate, fericire și succes în următorul an și întotdeauna. An nou fericit!)

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful Newyear. (Să urăm bun venit anului nou care este proaspăt, să prețuim fiecare moment, să sărbătorim acest fericit nou an.)

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year! (Darul iubirii, fericirii, pace și căldură să fie ale tale la un nou început. An nou fericit!)

May the new year that follows be the best you have ever had. Have a blissful new year! (Fie ca noul an care urmează să vină să fie cel mai bun pe care l-ați avut vreodată. Un an nou fericit!)

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year! (An Nou Fericit – Fie ca noul an să vă aducă mai mult succes și prosperitate. Un an nou fericit!)

New is the year, new are the hopes and the aspirations, new is the resolution, new are the spirits and forever my warm wishes are for u.Have a promising and fulfilling new year. (Un An Nou fericit – Nou este anul, noi sunt speranțele și toate aspirațiile, nouă este rezoluția, noi sunt spiritele și întotdeauna urările mele cade pentru tine. Un an nou promițător și toate să ți se îndeplinească).

New Year’s Day: Now is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week you can begin paving hell with them as usual. (An Nou fericit – ziua de Anul Nou: Acum este vremea potrivită pentru a face rezoluții anuale bune. Săptămâna viitoare, puteți începe deschizând dracu’ cu ei, ca de obicei).

A new oath holds pretty well; but… when it is become old, and frayed out, and damaged by a dozen annual retryings of its remains, it ceases to be serviceable; any little strain will snap it. (An Nou Fericit – un nou jurământ se ține destul de bine; dar… atunci când a devenit vechi, și uzat afară, și afectat de o duzină de încercări anuale, încetează să mai fie în stare de funcționare; orice tulpină puțin se va fixa).

Before the sun sets in this year, before the memories fade, before the networks get jammed…..Wish u and ur family Happy Sparkling New Year 2020. (An Nou fericit – Înainte de a apune soarele în acest an, înainte ca amintirile să se estompeze, înainte ca rețelele să se blocheze… îți doresc ție și familiei tale felicitări spumoase de Anul Nou 2021).

But can one still make resolutions when one is over forty? I live according to twenty-year-old habits. (An Nou fericit – Dar se pot face totuși rezoluții când unul este de peste patruzeci? Eu locuiesc în conformitate cu vechile obiceiuri de douăzeci de ani).

With all the Roses Perfume & with all the lights in the world & with all the children Smiles…I Wish U that ur all dreams comes True..

Happy New Year 2020 (Cu toate parfumurile de trandafiri, cu toate luminile din lume, cu toate zâmbetele de copii… îți urez ca toate visele să devină realitate. An Nou fericit 2020)

Anul Nou începe, să ne rugăm, că va fi un an cu pace, noi fericiri și abundență de noi prieteni. Dumnezeu să vă binecuvânteze în noul an. (New Year begins, let us pray, that it will be a year with new Peace, New Happiness, and abundance of new friends,,God bless you through out the new Year).