Mihai Coșer: Primarul, site-ul, bugetul și albaiulienii

Fostul purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Alba Iulia, Mihai Coșer, îl taxează pe actualul primar, Gabriel Pleșa pentru „atitudinea de Hipocrite Văleleu”, și îî cere să treacă la o abordare constructivă cu operatorul de transport din municipiu.

„Orașul e în tranșee și se poartă diferite războaie, chiar și după alegeri. Unele în numele progresului, altele al adevărului, dar nicidecum, zic șefii din primărie, în numele orgoliului post-electoral și dorinței de a răspunde, după ureche, la ceea ce cred ei că vor oamenii.

Inflația de optimism și promisiuni din campanie trebuie urmată de decizii al căror rezultat fie produc o impresie de schimbare, fie un eșec motivat cu „noi am încercat, dar se opun alții”. Exemple avem destule: cartele de acces, taxarea parcărilor adoptată și băgată pe repede înainte în dezbatere, etc.

Însă, acest model de wishful thinking n-ar avea nicio valoare fără demonizarea obsesivă și repetată a trecutului, chestie care aduce votantului motive de a vedea lucrurile cum vrei tu, iar celor care nu-s de partea ta – motive de a se îndoi.

Punem, azi, în discuție, pornind de la un instrument preferat de campanie al USR, site-ul https://transparenta.usr.ro/?judet=AB&institutie=4562923…, alegerea adminsitrației Pleșa de a sugera dezastrul, sau ceva apropiat de asta, când vine vorba de cheltuielile bugetare, cu insistență pe transport.

Știm că există posibilitatea ca nimeni din USR Alba Iulia să nu fi consultat acest instrument, cu atât mai puțin primarul, chiar dacă este un soft scos de dânșii pentru ca oricine să se poată conecta la execuția bugetară a orașului. Nefiind conștient de valoarea lui reală, probată de noi cu verificarea cifrelor prezentate în raport cu datele contabile existente, în acest moment, primarul Pleșa transformă, încă o dată, războiul cu STP în amatorism. Își leapădă loialitatea de până anul trecut, când vota și susținea AIDA TL, gratificând bâjbâială unor decizii pe care le ia pentru că așa i se spune, fără nicio cotă de informație corect apreciată. Iar una dintre afirmațiile pe care le preferă, este că transportul public înseamnă cea mai mare cheltuială în bugetul local.

Oricine are dorința de a verifica softul care, așa cum am spus, bate cu execuția bugetară a UAT Alba Iulia, nu doar că devine autonom în gândire, dar observă că USR Alba Iulia, prin vocea primarului pe care-l împinge în față, minte când spune că transportul este prima sau a doua cea mai importantă cheltuială. Această execuție bugetară mai poate înainta calendaristic, având un rezultat final, zicem noi, ce poate fi întins încă o lună. Dar diferențele ar fi, oricum, nesemnificative.

Dacă pledăm pentru un ordin corect de măsurare prin însumare, observăm că domeniile bugetare, structurate agregat, pe capitole, unde s-au făcut cele mai mari cheltuieli, sunt: apa, canalizarea, iluminatul, salubritatea. Iar dacă ai fi un primar atent, te-ai pricepe și ți-ar și păsa mai mult decât să pleci urechea la ce au de spus consilierii tăi fotosinteză, care au trăit cu aer și apă, conform declarațiilor de avere n-au făcut niciodată bani din consultanță juridică sau fonduri europene, și ai însuma capitolele, ai observa că pe primul loc au fost INVESTIȚIILE. Care investiții, domnule primar, vor crește exponențial, în următorii trei ani, prin greaua moștenire de zeci de milioane de euro ce vor intra în conturile primăriei.

Să nu fiți surprins de ce spunem, pentru că nu vine nimeni cu sacoșa cu bani, ci vin din fonduri nerambursabile. Vor intra și mai mulți bani prin creșterea cotei din impozitul pe venit, care începând de anul acesta a crescut prin lege de la 60 la 65%. Acești bani vin de la bugetul de stat. Mai adăugați și cotele pentru echilibrarea bugetelor locale. Așteptăm cu interes și banii pe care i-ați promis albaiulienilor de la Consiliul Județean Alba. Ne și mirăm că nu ați fost în stare să anunțați până acum un buget provizoriu pentru anul 2021, că aveți majoritatea cunoscutelor financiare. Și asta în virtutea ambițiilor de a arăta orașului că știți cum se face și cum se conduce. În schimb, nu ne mai miră faptul că nici un saltimbanc sau bufon politic al vremurilor deja trecute, nu mai strigă că vrea consultare publică pe buget.

Tot site-ul USR, foarte bun de altfel, indică faptul că veniturile totale, pe 2020, au fost de 213.932.721,45 lei. Dacă doar la componenta sa de impozit pe venit aplici 5%, cu cât va crește prezumat bugetul, avem o suma de peste 1 milion de euro în plus, în PLUS. Nu la partidul PLUS, domnule Pleșa! Care calcul nu e foarte precis, e unul minimalist, chiar. Ce spuneți, domnule primar de banii care intră la venituri din fonduri europene în 2021, 2022, 2023? Le aveți pe graficul cerererilor de rambursare.

O altă sumă interesantă este dată de încasările directe din taxe și impozite. Și aceasta e de înmulțit cu rata inflației, adică procentul cu care vor crește impozitele si taxele locale pentru proprietăți. Mai exact, pornind de la 3,8%, procent admis și luat în calcul, ne trezim cu bani în plus. Mai puneți la socoteală și că sumele defalcate din TVA, vor fi mai mari. Evident, adăugați parcările. Față de care, referindu-ne la regulament, n-ar strica să fiți mai rezervat. Dumneavoastră l-ați inițiat, susținut și votat ca viceprimar! Dovezile sunt pe site-ul primăriei, iar cetățenii le cunosc deja.

Cert este că, domnule Pleșa, cu știință sau fără, informat sau dezinformat, bine sfătuit sau nu, localizarea dumneavoastră morală, dată de adevărurile pe care le spuneți sau le omiteți, e la cotă de avarie. Mai simplu, USR Alba Iulia minte! Statusul orașului nu e la nivel de dramă care să vă justifice suspendare contractelor, amânarea lor sau astfel de măsuri. Doar dacă aveți intenția de a face altceva cu banii. Tramvaiul, de exemplu. Cu care dacă, prin absurd l-ați introduce printr-o companie de transport nouă, că nu aveți încotro, alături de autobuzele discordiei, păstrate că nu le puteți exclude, ați avea cu adevărat subvenții zdrobitoare. Doamne ajută că doar ați mințit, legat de tramvai. Care ar fi cu adevărat un calvar bugetar.

În bugetul total de cheltuieli al orașului, nici salariile, nici transportul nu sunt pe primul loc. Dacă asta vreți să arătați, că nu sunt bani pentru investiții, nu vă susține nici propriul site. Da, ar fi trebuit să fiți ca alții, în cinci luni, la cote avansate cu proiectele europene. Să nu ajungem să depășim termenele și să plătim din banii orașului. Așa că opriți această atitudine de Hipocrite Văleleu, treceți la o abordare constructivă cu operatorul de transport. Supravegheați, drămuiți, analizați, negociați! Dar nu vă mai plângeți și faceți treabă!

Aveți găuri mari, e adevărat! În organigramă!

Dați afară simulacrul de audit cu KPMG, că vă spunem noi unde sunt probleme, dacă după șase ani de primărie nu v-ați dat seama. Aveți nevoie de profesioniști specializați pe construcții, drumuri, instalații, urbanism care să susțină munca colegilor. Să-i înlocuiți pe cei plecați sau rămași în pensie, cu forță capabilă și eficientă. Nu ca actualii apropiați, care nu pot face aproape nimic bun pentru dumneavoastră și oraș. În rest, pentru Alba Iulia, vă invităm să țineți cont de www.transparenta.usr.ro. O să descoperiți din ce e alcătuit un buget”, a scris Mihai Coșer pe blogul personal.