Metalurgistul Cugir își reconfigurează lotul: 5 plecări din efectivul lui Lucian Itu

De la toamnă, Metalurgistul Cugir revine oficial în fotbalul autohton, aceasta fiind denumirea sub care va activa divizionara terță de sub Drăgana în ediția 2021/ 2022, după un “intermezzo” de un sezon, în care s-a jucat sub numele de CSO Cugir.

Formalitățile juridice se vor încheia, s-au respectat regulamentele în vigoare, fiind deja trimise documente către Federația Română de Fotbal, iar fotbalul va fi secție în cadrul Clubului Sportiv Metalurgistul Cugir.

“Roș-albaștrii” conduși de antrenorul-jucător Lucian Itu au realizat cel mai bun campionat din ultimul deceniu, devenind campioni ai Seriei a 9-a. Însă barajul de promovare pe a doua scenă a fost amar, o dublă înfrângere cu SCM Zalău (primul meci 0-2 pe teren, 0-3 la “masa verde” și 0-2 acasă, în retur), în semifibale, formația din Sălaj pierzând în mod dramatic biletele pentru Liga a 2-a, în finală, după un gol marcat de Unirea Dej în minutul 90+6.

“Am spus-o în repetate rânduri și o repet. Unirea Dej a fost echipa ce m-a impresionat în stagiunea anterioară, asta chiar dacă am terminat în fața lor la golaveraj și i-am învins la Cugir. O formație tânără, precupată de fotbal, ce a meritat din plin această realizare”, a apreciat Lucian Itu (42 de ani), ce a încheiat al doilea sezon la rând pe banca echipei de suflet.

În privința permutărilor din lotul formației cugirene, sunt certe despărțirile de Toilă, Fl. Sandu, Dușmanu (juniorii împrumutați de la Sport Team București), Casian (nu va mai fi junior), Budin (își caută altă destinație, pentru a evolua mai mult), de asemenea Dohotariu căutând un transfer în eșaloanele superioare (ca în fiecare pauză competițională). Însă oficialii de sub Drăgana au reușit să-i păstreze în efectiv pe Lusien Contra (junior din 2001, alături de Al. Rus) și Mario Boldea (fotbalist de bază, ce și-a amânat plecarea în Australia, aproape sigură în iarnă). “Mai avem 18 jucători în lot, au acceptat să continue cu noi Cioargă, P. Păcurar, M. Lupu sau Șt. Radu. Căutăm soluții pentru compartimentul juniorilor, fotbaliști din 2002, vizând posturile de mijlocaș central sau mijlocaș de bandă”, a comentat Călin Mureșan, directorul CS Metalurgistul Cugir.

*Se modifică sistemul: play-off și play-out

Federația Română de Fotbal va modifica sistemul de desfășurare al Ligii a 3-a în campionatul viitor. Astfel, după încheierea sezonului regular, va fi un play-off, ce va opune primele 4 clasate, și un play-out, cu formațiile clasate pe locurile 5-10 după cele 18 etape. Stagiunea va debuta pe 27 august, iar prin acest demers FRF vrea să suplimenteze numărul de jocuri oficiale, în condițiile în care campionatul trecut la acest nivel s-a jucat 5-6 luni, cu pauză prea mare, în condițiile în care contractele sunt pe 11-12 luni!!! Promovarea în Liga a 2-a se va produce la fel ca în acest campionat, tot în urma unui baraj încrucișat ce va opune primele două clasate din cele 10 serii a câte 10 echipe.