Mesajul unei absolvente a Colegiului Militar din Alba Iulia, care trece prin etapa „nostalgiei anilor de liceu”: „Amintirile rămân pururi întipărite în sufletul nostru”

Nadia Petruse, absolventă a promoției 2020 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia simte deja primele sentimente de nostalgie pentru anii de liceu. Studentă în anul I la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov”, specializarea controlor trafic aerian, tânăra își amintește cu mult drag anii de liceu și oamenii pe care i-a cunoscut.

„A trecut aproape un an de când Promoția 2020 a rostit cu emoție „absolvent”, dar parcă totul s-a petrecut ieri. Miile de emoții și sentimente trăite în cei patru ani, rămân întipărite în minte şi în suflet. Cu toții trăim nostalgia anilor de liceu, perioadă în care, sub ochii dascălilor are loc procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii noastre.

Absolventa Nadia Petruse, student fruntaș în anul I la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov”, specializarea controlor trafic aerian, își amintește cu drag de adolescenţă, de anii de liceu și de oamenii pe care i-a întâlnit.

„Deși timpul se scurge cu o rapiditate supărătoare, amintirile rămân pururi întipărite în sufletul nostru… Dornică de a descoperi ce înseamnă armata, am ales chiar de la 13 ani, să îmbrac uniforma Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Aveam mari emoții și îmi era teamă că nu voi face față cerințelor acestui colegiu prestigios, dar încă din primele zile petrecute acolo mi-am dat seama că nu eram pe cont propriu, că nu trebuia să înfrunt problemele sau provocările zilnice de una singură.

În spatele meu aveam cadrele militare și didactice care mă susțineau și se străduiau să îmi clădească nu doar un viitor strălucit ci și o personalitate puternică. Bineînțeles, îi mai aveam alături și pe colegii care mi-au devenit în scurt timp o a doua familie pe care știam că mă pot baza oricând.

Cu toate că am depus un efort considerabil pe parcursul liceului, cei patru ani au zburat pe nesimțite. Au fost ca un vis în care am intrat boboc, plin de stângăcii și m-am trezit absolvent, gata pentru a înfrunta viața.

Mulțumită domnilor profesori care m-au pregătit cu multă implicare și cadrelor militare prezente mereu în procesul meu de dezvoltare ca viitor ofițer, am reușit să intru la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, unde am întâlnit alți oameni minunați gata să ne dedice toată grija și atenția lor.

Ce poate fi mai îmbucurător decât să realizezi că ai crescut și te-ai format ca om în mijlocul unor profesioniști, elite ale societății.

Acum pot doar să le mulțumesc tuturor pentru ceea ce sunt astăzi și să-i asigur de toată recunoștința mea. Voi încerca să fac mereu lucruri de care să fie mândri că le-am fost elevă, studentă sau colegă”.

Îți dorim mult succes, Nadia, pe drumul pe care ai ales să pășești în viață!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, prin intermediul paginii de socializare.