Mesaje SMS de Crăciun 2021. Texte cu urări pe care le poți trimite celor dragi cu ocazia Crăciunului

Mesaje de Crăciun fericit 2021. URARI și FELICITARI de CRACIUN. Sms-uri hazlii şi amuzante pe care le poţi transmite prin telefon

Ajunul Crăciunului este ziua perfectă în care poți să le trimiți un SMS celor dragi. Dacă nu ai inspirație, te ajutăm noi.

– Sărbători Fericite si un brad cat mai frumos, sa vina Moș Crăciun cu un Ferrari si sa plece pe jos!

– Moș Crăciun cu suflet bun, Sa va aducă in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu Visatul, S-a mai ars si cozonacul!

– Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă si un An Nou fericit si din când in când sa faci apel la rațiune sau măcar sa-i dai un bip.

– Moș Crăciun cu barba lunga, sărăcia ti-o alunga si te scoate la plimbare, sa dai cu nasul-n ninsoare, ia mai hai si pe la mine ca doar ti-o fi numai bine! Iara de nu vei veni, Moșu nu te va iubi si-ti va scrie pe hârtie doar tot ce iți doresc eu ție: „Sănătate si mulți ani, plini de aur si de bani”

– Magia sărbătorilor albe sa vina la voi cu multe cântece calde si sa va dea si mulți bani, ca doar așa veți avea mai mulți ani, ca doar de sărăcie, frica mi-e si mie, si Moșul sa va iasă in cale, cu la fel de multe parale, iar eu de-l voi întâlni de la mine l-oi goni, ca de vine iar sărac, am sa-i vin si eu de hac!

Mesaje SMS de Crăciun – Hai salut, eu te întâmpin cu mult zâmbet si cu-n vin, ca s-avem Crăciun voios, ca nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sărbătoare, când mai vrei si o ninsoare, calda si cu voie buna, ca o minune de cununa, pașnica si cu surprize, pline de multe reprize.

Mesaje SMS de Crăciun – Top! Top! Top! iar vin c-un strop, unul mic de ninsoria, sa te bag la căldurica si apoi la un somn lin ca sa pot sa fiu sublim! Eu sunt Moșul cel Crăciun si-am venit ca sa iți spun: „La mulți ani si sănătate, sa ai in viată de toate, ca oricum eu sunt sărac si-anul asta nimic nu fac”

Mesaje SMS de Crăciun – L-am văzut pe Moș Crăciun, cică își făcea un drum, mi-a șoptit ceva de tine, dar cum vezi ca nu mai vine, mă gândesc ca-i tot la mine. Tu așteaptă-l cumintele si de vei dormi nițel, nu cumva sa te trezești ca sa li nedumerești, caci bătrânul e cam slab si adesea cade-n cap

Mesaje SMS de Crăciun – Uite-un drum, e prin zapezi, dungi de sanie tu vezi, clinchete de clopoței, iar te-ai mai mirat de ei! Este Moșul, cum sa-ti spun, care vine in Ajun si aduce cadouașe, la fetite drăgălașe, dar si la câțiva băieți daca sunt un pic isteți

Mesaje SMS de Crăciun – Cioc! Cioc! Cioc! Iți bat in poarta, sunt eu Moșul cel pe-o roata! Chiar de vin prin telefon si tu nici nu prea ai ton, mă prefac ca ești cuminte si iți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți si mai bine!

– Daca nu știi care-i culmea cadourilor, înseamnă ca n-ai primit mesajul meu: nu lasă pentru Ajun ce poți sa-mi oferi chiar acum!

– De o cauți pe Scufița, sa știi n-are rochița, ci e alba-n cap si plina de trac, e o Craci unita, într-o mini fustița si face cadouri, pline de favoruri si de ai fost cuminte, poate te va lua aminte

– Bradul asta verde mare, parca nu mai are stare si-as mai vrea sa dau ceva dar te-aștept pe dumneata, sa-împărțim un cadouaș, ca de tu ai fost om harnic, Moș Crăciun va fi iar darnic, dar de nu ai fost cuminte Moș Crăciun o sa te uite!

– Ai si tu o viată lunga, suficient cat sa-ti ajungă, dar de-ai fi puțin mai vesel, poate n-ai mai fi iar chel, la cadouri mă refer, pe care nu le dai de fel

– Daca anul acesta Moșul nu a venit la tine, nu înseamnă ca te-a uitat si nici ca nu ai fost cuminte. Înseamnă ca pur si simplu nu ești genul care sa primească lucruri pe gratis!

– Nu te supară ca nu a nins anul acesta de Crăciun, pentru ca ninsoarea vine odată si cu o factura mare la gaz si nu mai poți sa cumperi cadouri la cei dragi, precum mie, acestui bun prieten care-ti trimite un mesaj plin de urâri calde

– Lumina ce o vezi pe geam nu e de pe strada, e o stea plina de farmec care vine sa te vadă, dar sa nu te mai ascunzi, ca altfel iar o sa o-înfunzi! Sa nu crezi ca e sfârșitul lumii așa cum zic toți nebunii, crede doar ce ție-ti place si exact ce te atrage. Poate doar ai fost cuminte si-ti trimite Moșul daruri sfinte!

– E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zăpadă Moșul zboară? …Ni se trage de la vin…

– Pe la colturi unii spun ca exista Moș Crăciun / Ca i-ai scris si c-o sa vina sa-ti aducă in pumni lumina / Lângă brad si lângă foc / Sa-ti aducă mult noroc!

– Cățeluș cu păru’ creț, sa ai jeepul’ in coteț si o vila cu piscina / O vedeta ca vecina, o lopata pentru bani, La Anul si la Mulți Ani!

– Sunt virusul Moș Crăciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi in următorul sms.

– Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș in bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (si la mulți bani)!

Citește și: Povestea lui Moș Crăciun sau legenda lui Moș Crăciun

– Sa ai un Crăciun Fericit si sa trăiești in Sărbătoare, sa-ti miroasă a brad in casa si a bani in buzunare.

– Fie-va verde dolarul, / si de whisky plin paharul, / Toate sa va reușească, / Sa va doară fix la basca! / La Mulți Ani!

– Trăiește bucuria, liniștea, regăsirea. Uita acum de toate, uita si de tine, deschide-ti inima si trăiește încrezător bucuria nașterii Domnului. Crăciun fericit!

– Una din cele mai frumoase sărbători creștine este Crăciunul, si de aceea va urez Sărbători Fericite si multa lumina in suflet.

– Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș in bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (si la mulți bani)

– De sărbători fi mai bun, fi adevărat, cu calul’ lu’ Vasile sa ne luam după gorile…