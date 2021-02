Mesaje de Valentine’s day. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite

Urări și felicitări de la mulți ani de 14 februarie pentru persoana iubită (el sau ea).



Ziua Îndrăgostiţilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afecţiunea şi dragostea pe care o simţiţi, iar un mesaj, o urare sau o declaraţie de dragoste este întotdeauna bine primită. Cele mai frumoase mesaje de dragoste și declarații de iubire scrise vreodată, te vor ajuta să îți surprinzi persoana iubită în momente pline de romantism. Orice gest de dragoste trebuie însoțit de un mesaj care să mențină sau să aprindă flacăra iubirii. Am pregătit o serie de mesaje de valentine’s day haioase și mesaje de Dragobete. Aceste mesaje de ziua îndrăgostiților te pot ajuta să îți dezvălui sentimentele față de persoana iubită.

Iată câteva idei de mesaje pe care le puteţi trimite:

„Fără dragoste suntem orfani de toate, fără pasiune suntem ca o moară de vânt spânzurată în vid!”

„Dumnezeu ne-a dat 2 picioare să mergem, 2 mâini să ţinem, 2 ochi să vedem, 2 urechi să auzim, dar de ce ne-a dat o singura inimă? Pentru că pe cealaltă i-a dat-o altcuiva ca tu să o găseşti.”

„Dragostea e un munte pe care îl urci râzând şi îl cobori plângând. E o taina pe care îndrăgostiţii o ascund de frica lumii…. când taina e descoperita dragostea se stinge ca un clişeu fotografic expus la lumina.”

„Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii caci ea daca te considera vrednic îţi va îndrepta ea cursul!…”

“Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

” Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger! “

“Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!”

“Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

“Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă”

“Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

“Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune “Uite asta”.

“Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne”

“Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!”

“Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.”

“Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!”

“Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.”

“Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.”

“De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.”

“Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!”

„Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toata viaţa!”

„Te voi iubi la nesfârşit! Nu-ţi voi jura dar … IŢI PROMIT!”

„Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!”

„Aşa cum două buze se unesc pentru a forma sărutul aşa două inimi se unesc pentru a forma… IUBIREA!”

„Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.”

“Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

“Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

„Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

„Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!”

“Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.”

“Vorbesc cu canapeaua şi flirtez cu televizorul. Dă-mi un mesaj înainte să încep să fac avansuri frigiderului!”

Dragostea mea pentru tine va dura până când un orb va reuși sa picteze zgomotul unei petale de trandafir căzută pe o masă de cristal. TE IUBESC!

Într-o zi mă vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îți voi spune: viaţa mea… Nu pleca de lângă mine pentru ca TU ești viața mea!!!

Tu nu știi de mine.. Nu știi cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume în care ne iubim și tu mă știi, mă vrei, mă ai, iar eu… eu te privesc și nu-mi ajunge.. te simt și nu mă satur.. te am și te mai vreau, pentru că te iubesc!

Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea!

Zile în șir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ți spun. Ca o dulce amețeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Și acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur și simplu te iubesc și alte cuvinte nu găsesc.

Aș vrea să fiu o stea, să strălucesc numai pentru tine, să mă transform în ploaie, să cad ușor peste trupul tău fierbinte, apoi să mă evapor, s-ajung din nou în cer, să le zic îngerașilor cât de mult TE IUBESC!

Știu că tu știi că eu te iubesc. Dar de fiecare dată simt nevoia să îți amintesc. Deși… Deși sunt conștientă că nu s-au inventat încă acele cuvinte care să exprime tot ceea ce eu simt. Sunt doar niste banalități. Dar atunci când le auzi, gândește-te că eu ți le spun din suflet. Te iubesc! Sună așa de frumos. Și totuși nu exprimă suficient. Poate am să te sărut. Poate am să te mângâi… Poate am să te ating… Și totuși nu va fi suficient ca să îți arăt că până la sfârșitul vieții mele voi fi lângă tine.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zambete și dragoste, ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântat când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna!

Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!

Există flori în grădina mea, există flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc în întuneric! Ești cea mai frumoasă floare a mea!

Este greu să vorbesc atunci când sunt îndrăgostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare.

Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit!

Întâlnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să mă îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

Simt ceva în inima mea, este ca o mică flacară. De fiecare dată când te văd, această flacără se aprinde. Această flacără arde pentru tine, pentru că te iubesc!

Eu mă simt atât de fericit, știi de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!

Pot să nu te mai văd, dar nu pot să mi te scot din inimă. Pot să nu te mai ating, dar nu pot să mi te scot din minte. Poate nu mai însemn nimic pentru tine, dar tu vei fi întotdeauna specială pentru mine.

Aș vrea să-ți fiu pătură, aș vrea să-ți fiu pat, aș vrea să-ți fiu pernă sub cap, vreau să fiu în jurul tău, vreau să te țin strâns în brațe și să fiu norocoasă persoană care te pupă de noapte bună.

Văd lumea în ochii tăi și ochii tăi peste tot în lume.

Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întâmpla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevarată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!

Stau și mă gandesc cum să ajung mai aproape de inima ta… și nu reușesc să îmi dau seama… ce lipsește… ca noi să fim împreună pentru eternitate… poate că așa ne e scris, să fim departe… unul de altul… și să iubim prin suferință… Am nevoie de tine… Vreau că în fiecare seară să adorm cu tine… și a doua zi, dimineața să fii tu cea lângă care să mă trezesc… Vreau ca tu să reprezinți visele mele, vreau ca tu să fii motivul pentru care să trăiesc, vreau ca tu să fii TOTUL.

Te iubesc cu răsuflarea, zâmbetele, cu lacrimile întregii mele vieți! Prezența ta străbate întreaga casă. Chiar și atunci când ești departe mă pomenesc că îți aud glasul. Deschid fiecare ușă, aproape așteptându-mă să te găsesc acolo – mă întorc să-ți răspund, și simt cum inima mea moare pentru o clipă în acea tăcere. Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine.

Dacă îmi pierd buzele te sărut cu ochii, dacă-mi pierd ochii te sărut cu inima, dacă-mi pierd inima, o găsesc sigur la tine.

Fără tine… rătăcesc la întâmplare și toate cărările vieții îmi sunt pustii… Fără tine… sunt praf risipit inutil peste lucruri… Și dor și plecare… sunt fără tine… Dragostea mea!!

Să vezi o lume într-un fir de nisip și cerul într-o salbatică floare, să ții infinitul în căușul palmei și eternitarea în fuga unei clipe…

Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm!

Dumnezeu, înainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca să îți fie daruită. După toate acestea m-a creat pe mine să ți-o pot DĂRUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA!

Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc?…

Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să îți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult.

Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele!

Dacă iubirea mea s-ar măsura, îți spun acum, dragul meu, că te iubesc până la cea mai îndepărtată stea, din cea mai îndepărtată galaxie, din cel mai îndepărtat univers, și înapoi, și tot așa, de o infinitate de ori!

Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru că ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice!

Subsemnata, eu adică, declar că din accidentul de ciocnire pe care l-am avut când te-am cunoscut m-am ales cu inima frântă, m-am îndrăgostit total și iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!

Dacă îți spun că te iubesc, nu ar fi îndeajuns dacă nu ți-aș spune că te iubesc pentru totdeauna!

Sunt un om norocos pentru că sunt ales de tine și vreau să te răsplătesc, să nu te dezamăgesc în alegerea făcută. Promit să te fac fericită și promit să te iubesc.

Mă faci fericit și cred ca ție îți datorez bucuria de viață, îmi umpli viața de un sentiment de bine, de un sentiment că toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Te iubesc raza mea de soare!

În fiecare zi mă trezesc iluminat de dragostea pe care ți-o port, fiecare zi îmi pare mai bună, mai frumoasă pentru că tu exiști. Te iubesc dragostea mea mare!

Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec o dată pe lângă tine?

Sunt 6 miliarde de oameni în lumea asta. Nu ştiu de ce-ţi dau ţie mesaje. Poate pentru că 5.999.999.999 de oameni nu te pot înlocui!

Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua.

Sunt un poliţist şi te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă şi sexy. Sentinţa este închisoare pe viaţă în inima mea.

Buzele tale par să se simtă singure. N-ar vrea sa le întâlnească pe ale mele?

Mi-e frică să merg cu maşina când sunt cu tine. Pentru că alături de tine sunt beat de fericire şi ar putea să-mi ia permisul.

Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!

Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.

Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?

Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte.

De Sfântul Valentin, fie ca cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în braţele ei în aceste clipe speciale. La mulţi ani!

Scumpă Valentina, îţi doresc să îţi sărbătoreşti ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire şi de privirile pline de iubire ale celor dragi ţie! La mulţi ani!

Visele şi speranţele de azi să devină realitate, orice cădere să fie un pas înainte, iar gândul bun şi fericirea să te însoţească mereu! La mulţi ani, Valentin/Valentina!

Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale, să răsară mereu câte o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Îţi doresc multă sănătate şi toate dorinţele să ţi se împlinească! La mulţi ani!

MESAJE HAIOASE DE VALENTINE’S DAY. URĂRI AMUZANTE PENTRU 14 FEBRUARIE, ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, în ENGLEZĂ

When Someone Who Is Deeply

In Love With You Tells That

You Are

Cute, Beautiful, & Angelic,

I Agree. It s True,

Believe Me,

I Swear Because Love Is Definitely Blind.

Happy Valentines Day

Happiness is a perfume.

You cannot spread on others

without getting a few drops on yourself.

So always be happy

to make others happy!

My boyfriend and I broke up. He wanted to get married and I didn’t want him to.

Phyllis Diller

Never go to bed mad — stay up and fight.

Oscar Wilde

One should always be in love. That is the reason one should never marry.

Ann Landers

The poor wish to be rich, the rich wish to be happy, the single wish to be married, and the married wish to be dead.

L. Mencken

To be in love is merely to be in a state of perceptual anesthesia.