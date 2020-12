Mesaje de Crăciun 2020 pentru familie. FELICITARI și URARI pentru cei dragi

Sărbătorile de iarnă reprezintă un cadru de poveste pentru toată lumea. De sărbători oamenii se strâng să petreacă timpul împreună, alături de cei dragi, să spună o vorbă bună și să pună un gând bun. Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, urmează și cea mai frumoasă perioadă din an. Crăciunul este sarbătoarea bunătății, dăruirii și a gândurilor bune, în care toată familia se adună împreună să sărbătorească. În perioada Crăciunului, unele dintre cele mai frumoase urări și mesaje vor reuși să pună un zâmbet pe buze celor dragi. Ți-am pregătit cele mai inedite urări și mesaje, pentru a le trimite celor dragi cele mai frumoase gânduri, in cazul lipsei de inspirație, numai bune de oferit din suflet, alături de darurile de sub pomul împodobit, scrie playtech

„De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.”

„Crăciun fericit pentru cei mai buni părinți din lume! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!”

„De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

„Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La mulți ani!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La multi ani!”

„Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!”

„Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit vă dorește ….”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun fericit!”

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Vă urez din suflet Crăciun fericit!”

„Pe la colţuri unii spun/ Că există Moş Crăciun/ Că i-ai scris şi c-o să vină/ Să-ţi aducă-n pumni lumină/ Lângă brad şi lângă foc/ Să-ţi aducă mult noroc!”

„Anul Nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!”

„Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi. Crăciun fericit!”

„De sărbători, îţi doresc să ai parte de tot ce ai şi mai vrei, de tot ce nu ai şi îţi doreşti, de tot ce îţi lipseşte şi nu ştii. La mulţi ani!”

„Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La mulţi ani!”

„Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!”

„Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi,/ Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă,/ Cu bucate noi pe masă,/ Moş Crăciun cu sacul plin,/ Drumu-n viaţă cât mai lin!”

„La mulţi ani cu sănătate / Să aveţi belşug, de toate / Bucurii şi nestemate / Acum şi pe mai departe!”

„În pragul sărbătorilor de iarnă, să aveţi în casă bogăţie, bunăstare, pace în suflet şi sănătate. Crăciun fericit!”

„Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi mult noroc în viitor! Sper ca această sărbătoare să vă aducă numai fericire în casă!”

„E momentul urărilor de bine, de sănătate, dragoste și pace. Asta îți doresc eu ție, drag prieten. Fie ca această zi de Crăciun să fie cu adevarat specială pentru tine! Crăciun fericit!”

„Aceasta e o noapte specială, în care poți întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile și retrăiește miracolul nopții de Crăciun!”

„Acum când timpul stă să-și împartă trupul între vechi și nou,

Când colindul își pregătește cu emoție armoniile,

Când magii străbat distanțele pentru clipa cea de taină,

Acum, după Sfânta poruncă a datinii străbune,

Îți încredințez gândurile frumoase de calde urări de fericire,

Sănătate, belșug și împliniri!

Un Crăciun frumos alături de cei dragi!”