Mesaje de Anul Nou creștine. SMS-uri, urari şi felicitari cu mesaje crestine de Anul Nou

Mesaje crestine de Anul Nou 2021 • Urari și crestine de Anul Nou • SMS-uri, Felicitari crestine de Anul Nou și de revelion • Mesaje de Anul Nou

Noul an se apropie cu paşi repezi, iar pentru a aduce un zâmbet pe chipurile celor dragi vă prezentăm o serie de mesaje creştine, pe care le puteţi trimite rudelor, prietenilor sau cunoştinţelor, pentru ca Domnul să le lumineze casa şi să le dăruiască un an cât mai bun.

Viaţa e ca un vis, uneori frumos alteori umbrit de norii tristeţii, ca o scânteie, an de an stingem şi totuşi fărâmă de viaţa nu e sfârşit pentru că aşa ne-a promis Domnul Iisus, „Cine crede în Mine are viaţă veşnică”… fii binecuvântat… şi „La mulţi ani!”

La mulţi ani! C e pot să-ţi doresc mai mult decât ce a pregătit deja Dumnezeu pentru viaţa ta, dar ştiu că tot ce a pregătit pentru tine, în spatele oricărui lucru se află dragostea Sa! Fii binecuvântat. El să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi împlinească dorinţele…

Aceasta este doar un mesaj purtat de vânt, îţi doresc toată bucuria din lume şi toată fericirea de pe Pământ

Cel care te iubeşte îţi doreşte ca Dumnezeu să te aibă în paza şi să îţi deschidă toate drumurile spre inima mea

Cele mai calde gânduri şi urări de sănătate, fericire, bucurii şi împliniri. Să fii iubita şi fericita în fiecare moment al vieţii tale. La Mulţi Ani!

Cu ocazia acestei zile în care mai adaugi un trandafir în buchetul vieţii,îţi urez să ai parte de tot ce îţi doreşti de la viaţă: dragoste, bucurii, gânduri senine, lumină în suflet, speranţa intr-un viitor mai bun şi un sincer şi călduros”LA MULTI ANI”

Cu ocazia aniversari tale eu îţi urez multă, multă sănătate, fericire. dragoste să iubeşti aşa cum ştii tu mai frumos.

La Mulţi Ani! Bucuria lumii toată, Zi de zi-n uşa să-ţi bată, Bunul Dumnezeu să-ţi dea, Tot ce îţi doreşti ş-ai vrea!